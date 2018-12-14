AK Parti'li Kadınlardan Yerli Üretim Etkinliği

14 Aralık 2018 Cuma 15:50



14 Aralık 2018 Cuma 15:50

AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Tutum Yatırım ve Türk Malları" Haftası dolayısıyla kentte üretim yapan kadınlar için yerli üretim etkinliği düzenlendi.Bedesten yanında yapılan etkinlikte, il ve ilçelerden gelen Tekirdağlı kadınlar, evlerinde ürettikleri yiyecek, süs ve hediyelik eşyalarını sergiledi.AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, AA muhabirine yaptığı konuşmada, bir ülkeyi güçlü kılan etkenlerden bir tanesinin yerli ve milli üretim olduğunu söyledi.Köşdere, yerli ve milli üretimi desteklemek ve dayanışma içinde olmanın önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kadınların el emeğe göz nuru ürettiği ürünlerin satışının sağlanması ve ülke ekonomisine sağladıkları maddi manevi destek için biz de AK Parti Kadın Kolları olarak onlara destek olmak istedik. Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla böyle bir program düzenledik. Toplumda kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Her geçen gün Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, emin adımlarla ilerliyor. Küresel bir güç olmanın ötesinde artık bir dünya lideri ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldik."AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan da etkinliğe katılarak kadınların sergilediği ürünleri inceledi.