AK Parti'li Kadınlardan Yerli Üretim Etkinliği

14 Aralık 2018 Cuma 16:54



14 Aralık 2018 Cuma 16:54

AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla kentte üretim yapan kadınlara yönelik yerli üretim etkinliği düzenledi.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinlikte, Kırşehirli kadınlar, ürettikleri yiyecek, süs ve hediyelik eşyaları sergiledi.AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkinliklerini artırmak amacıyla bu tür çalışmalar düzenlediklerini söyledi.Ekonomik kalkınma için yerli ve milli üretim yapılması gerektiğini vurgulayan Düğer, etkinliğe katılan kadınların hem ürettikleri gıda, giyim, hediyelik eşya ürünleri sergilediklerini hem de satış da yaparak aile bütçesine katkı sağladıklarını dile getirdi.Etkinliğe, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, AK Parti ilçe ve kadın kolları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, el emeği ürünlerin tanıtılmasına destek olan herkese teşekkür etti.