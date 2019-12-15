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AK Parti'li kadınlardan yerli üretime destek

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

15.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:54AK Parti'li kadınlardan yerli üretime destek
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

AK Parti Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi. Bir AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte kadın kolları üyeleri tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu. AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, el emeği göz nuru ilmek ilmek işlenen ürünlerin sergilendiği stantları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine değinerek, "Bu etkinliği yapmamızdaki amaç kadınların ürettiği ürünleri ekonomiye katmak ve kadınlara destek olmaktır" dedi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak ve vatandaşlar katıldı. - BATMAN

AK Parti, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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