AK Parti'li Kandemir, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız. Genel Başkanımızın talimatı bu. Buna uygun olarak çalışma metodolojimizi de yeniliyoruz." dedi.Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.AK Parti'nin 18 yıllık bir siyasi hareket olduğunu ve bunun 17 yılını iktidarda geçirdiğini hatırlatan Kandemir, 2023 seçimlerine de 21 sene iktidarda kalmış bir siyasi hareket olarak gireceğini söyledi."Yeni bir durumda kongreye gittiğimizin farkındayız." ifadesini kullanan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını, bu yeni sayfa ışığında da kongreyi yapacaklarını bildirdi.Kandemir, "Diğer kongrelerden en temel farkı 7. Olağan Kongre sürecimizin bu yeni sistemin hemen ardından yapacağı ilk olağan kongre süreci olması. Yeni sistemin birtakım kodları var. Biz bu yeni kodlara uygun olarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Türkiye artık yüzde 50+1'i siyasi partilerin adaylarının alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Biz de kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken, değerlendirmelerimizi yaparken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz." diye konuştu.Partilerini 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların hassas, ince ve geniş bir istişareyle oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizler de bir yandan partimizi toplumun tüm sosyal katmanlarının temsil edildiği bir siyasi hareket haline getirmek, bir yandan 18 senelik tecrübemizi yansıtmak, 18 sene boyunca partimizde emek vermiş, gayret göstermiş arkadaşlarımızı bu çatının altında, bu siyasal yapım sürecinin içerisinde tutmak bir yandan da kadın ve gençlerimize daha fazla alan açacağımız bir süreç olarak yöneteceğiz bu süreci."Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti.Sahada resmi olarak görevlendirdikleri haricinde gayrı resmi olarak görevlendirdikleri ayrı bir ekibin de çalıştığını dile getiren Kandemir, "Tebdili kıyafet diyebileceğimiz, şehre sadece vatandaşı dinlemek üzere gönderdiğimiz bir grup arkadaşımız da milletimizin teşkilatlarımızla, partimizle ilgili ne söylediğini değerlendiriyor." dedi.Kandemir, bu çalışmanın, beklentilerin kayda geçirildiği, değerlendirildiği çok geniş bir çalışma olduğunu, Ar-Ge birim başkanlığının da her bölgede kamuoyu yoklamaları yaptığını bildirdi.Teşkilat Başkanlığı olarak insan kaynağı yönetimini 3 ana çerçevede yönettiklerini belirten Kandemir, bunların bugüne kadar teşkilatlarda görev yapmış olanlar, mevcut görevde olanlar ve son olarak da yeni görev almak isteyenlerin tespiti şeklinde olduğunu anlattı."Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız"Talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini aktaran Kandemir, Erdoğan'ın "Ömerler ve Haticeler bulmalıyız." talimatını anımsattı.Kandemir, "Bunu yaparken tekrar ifade ediyorum, yeni sosyoloji, gelen yeni seçmenin beklentilerini, değişen beklentileri biz iyi okuma gayreti içerisindeyiz. Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız. Genel Başkanımızın talimatı bu. Buna uygun olarak çalışma metodolojimizi de yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Genel Başkan Erdoğan'ın teşkilatların tüm kademelerinde bulunduğu için tüm meseleleri yakinen takip ettiğine dikkati çeken Kandemir, şunları kaydetti:"Kongre sürecinde, partimizin temel prensipleri var, bu temel prensipleri işleterek teşkilat modellememizde, yaptığımız rutin işlerde, özellikle kadın ve gençlik stratejilerimizde yeni bir kapı aralıyoruz. 7. Olağan Kongre sürecimizi parti içine dönük kadrolarımızı takviye ettiğimiz, revize ettiğimiz bir süreç olarak değil topluma yeni şeyler söyleyeceğimiz, Genel Başkanımızın özellikle il kongrelerimiz üzerinden, katıldığı il kongrelerinde yeni öneriler sunacağımız topluma bir süreç olarak değerlendiriyoruz.""2021 yılına büyük kongremizi planlayacağız"Kongre takvimine delege seçimiyle başladıklarını, aralık ayının ikinci haftasından itibaren de nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongrelerini yapacaklarını, ocak ayı sonu, şubat ayı başında ilçe kongrelerine başlayacaklarını belirten Kandemir, "Ağustos ayı gibi de il kongrelerimize başlayacağız. Sene sonunda, yani 2020 sonunda il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 2021 yılına da büyük kongremizi planlayacağız. Yani bir senelik bir takvim öngörüyoruz. Bu bir sene içerisinde, çok acele etmeden, dikkatli, özenli kuyumcu titizliğiyle bir çalışmayı milletimizin beklentilerini merkeze alarak yürüteceğiz." şeklinde konuştu.Kongre tarihine ilişkin bir soru üzerine, kongre sürecinin olağan akışı hakkında bilgi veren Kandemir, şunları aktardı:"Olağan bir süreç. Sadece hazırlığına biz erken başladık. Çünkü bu kongre sürecinde çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Hazırlığını uzun tuttuğumuz bir kongre süreci olduğu için bir miktar erken başlanmış gibi algılandı. Öyle değil, olağan sürecinde yapılmış olacak bütün kongreler. Biz önce il kongrelerimizi bitireceğiz. İl kongrelerimizi tamamlandıktan sonra MKYK'mize bunu detaylı bir rapor olarak arz edeceğiz. Sonra MKYK'miz de uygun bir tarihe karar verecek ve büyük kongremizi yapacağız. Tahmini bir takvim söyleyebiliyoruz sadece."- "Yeni yüzler mutlaka olacak"Partide yeni yüzler olup olmayacağı ve nasıl bir değişimin öngörüldüğüne yönelik bir başka soru üzerine Kandemir, "Yeni yüzler mutlaka olacak. Özellikle kadınlara biz bu süreçte çok daha geniş bir alan açmak istiyoruz. Bizim bir yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Fakat dengeli bir şekilde kuruluştan itibaren görev yapmış bütün arkadaşlarımızın kendilerini süreç içerisinde hissedecekleri bir yönetim şekli olacak kuşkusuz. Genç ve kadın sayımızda da ciddi bir artış göreceğiz. Yeni yüz de çokça göreceğiz." diye konuştu.İlçe ve il özelinde çalışma yaptıklarını anlatan Kandemir, "Her ilçenin ve ilin sosyolojisine uygun bir şekilde bir değişim göreceğiz kadrolarda. Özellikle Anadolu'nun pek çok yerinde partimizi daha geniş bir kitleye açtığımızı görmüş olacağız. Bu, en önemli önceliklerimizden bir tanesi." dedi.(Sürecek)