AK Parti'li Kandemir: "Hafta sonu kongrelerimize başlıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Milletimiz, AK Parti kadrolarının Türkiye 'yi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyor. Bir teveccüh var. Bu teveccühün gereği yönetimlerde yer almak için müracaat eden pek çok arkadaşımız var. Dikkatli, özenli, her ilin ve ilçenin sosyolojisine uygun bir kadro tesis etme gayreti içerisinde olacağız." dedi.Kandemir, CNN Türk'te canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.AK Parti'nin devasa bir ailenin oluşturduğu büyük bir teşkilat modeline sahip olduğunu anlatan Kandemir, teşkilatları kurgularken bu büyük ailenin ve bütün üyelerin temel yaklaşımlarını esas aldıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Kandemir, kadroların bu dönemin ruhuna uygun şekilde, daha geniş bir tabana oturtularak yenilenmesi gerektiğini söyledi.Kandemir, "Bu hafta sonunda ilk kongrelerimize başlıyoruz. İnşallah Türkiye genelinde 69 ilçemizde kongrelerimiz olacak. Bir kısmı nüfus olarak büyük ilçelerimiz, bir kısmı belki nüfusları küçük ama stratejik açıdan çok önemli ilçelerimiz. Bazı yerlerde ilk defa belediyeyi kazandığımız ilçelerimiz var. Oralarda çok coşkulu kongreler yapacağımızı biliyoruz." diye konuştu.Parti içerisinde müthiş bir hareket olduğunu, kendilerinin de çok titiz, dikkatli çalışma yürüttüklerini bildiren Kandemir, şöyle konuştu:"Bütün ekip arkadaşlarımızla, illerde görevli arkadaşlarımla detaylı çalışma yaptık. Çok fazla arkadaşımızı sahaya gönderdik. Bir kısmı teşkilatlarımızla diyalog kurdu, bir kısmı tamamen vatandaşlarımızla sahada istişare yaptı. Şunu gördük genel fotoğraf olarak: Müthiş bir umut var. Milletimiz, AK Parti kadrolarının Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyor. Bir teveccüh var. Bu teveccühün gereği yönetimlerde yer almak için müracaat eden pek çok arkadaşımız var. Dikkatli, özenli, her ilin ve ilçenin sosyolojisine uygun bir kadro tesis etme gayreti içerisinde olacağız."Kandemir, kolay ulaşılabilen, insanların dertlerini aktarabilecekleri, dünyayı okuyabilen, vizyonuyla partinin temel politikalarına etki edebilecek, AK Parti'nin ideallerini, hedeflerini, hayallerini paylaşan ve hayatlarıyla buna örnek teşkil edebilen kadrolar oluşturmak istediklerini söyledi.Yeni kurulan ya da kurulacağı belirtilen partilerin AK Parti tabanına etkisinin ne olacağı yönündeki bir soruyu cevaplayan Kandemir, "Bu süreç devam eder, yeni yeni partiler kurulur, yeni yeni hareketler ortaya çıkar. Bunların hiçbiri eğer çok büyük bir yol yürüyüşünüz varsa sizi çok da etkilemez, etkilemiyor doğrusu." dedi."Zamanlamasını da çok enteresan buldum"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarının sorulması üzerine Kandemir, "Abdullah Bey, uzunca zamandır müstakil bir kişi olarak değil de bir bakış açısının, yani onun gibi düşünen belki siyasetteki bir kitlenin bakış açısını yansıtıyor. Doğrusu ben çok üzüntüyle karşıladım kişisel olarak. Onu ifade edeyim. Zamanlamasını da çok enteresan buldum." değerlendirmesini yaptı.Gül'ün, bunca zaman konuşmayıp şimdi neden konuşma ihtiyacı hissettiğini soran Kandemir, özellikle Gezi olaylarına ilişkin ifadelerini kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.AK Parti'nin 18 yılda vesayetle ve pek çok engelle mücadele ederek bir başarı hikayesi ortaya çıkardığını belirten Kandemir, "Bu hikayede sadece olumlu yanları alıp 'şuralarda ben yokum' deyip dışarıdan konuşmak, çok şık da değil, çok doğru da değil, siyaseten çok ahlaki de değil diye düşünüyorum." diye konuştu.Demokrasilerde vandallığa varan bir şiddetin kutsanamayacağını dile getiren Kandemir, İngiltere'de 2011'deki sokak olaylarında 1200-1300 kişinin çok hızlı şekilde gözaltına alındığını ve bu kişilere çok ağır cezalar verildiğini hatırlattı.Yargının, Gezi davasında beraat kararları verdiğinin hatırlatılması üzerine Kandemir, "Yargı bağımsız çalışıyor. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar. Herhangi bir yorumum yok. Çok doğru bulmadığımı ifade ediyorum sadece. Şunu söylüyorum, gösteri hakkıyla o gösterinin bir şiddete dönüşmesi arasında çok temel bir fark var. Bir yerde şiddet varsa hiçbirimiz kendimizi güvende hissetmeyiz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı da yok." diye konuştu.Erkan Kandemir, "Meral Akşener'in 1997'de DYP'den istifaları işaret etmesi ve Devlet Bahçeli'nin de 'tahriklere kapılmayın her parti siyasi istikrarını korumalı' demesini nasıl okuyalım?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Türkiye çok büyük bir kuşatmayı yardı ve çok pozitif bir ivmelenmemiz var ekonomide. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de çok kritik bir karar verdi Türkiye, istikrara karar vermiş oldu. Bu istikrar Türkiye'de kolay kolay bozulamaz. Birileri tuzaklar kursa da dışarıdan birtakım tahkimatlar yapsa da ya da Kılıçdaroğlu gibi son dönemde Türkiye'yi hedeflerinden saptırmak için birtakım söylentileri köpürtseler ve yaysalar da Türkiye çok güçlü bir cumhurbaşkanının liderliğinde zannediyorum Allah'ın izniyle hep beraber şahitlik edeceğiz büyümeye, güçlenmeye devam edecek."