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AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Türkiye'nin önü aydınlık. Şimdi hep birlikte yeni Türkiye'yi inşa etmek için yollara düşme ve mücadele etme zamanı" dedi.

30.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:56AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, " 'nin önü aydınlık. Şimdi hep birlikte yeni Türkiye'yi inşa etmek için yollara düşme ve mücadele etme zamanı" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere 'e gelen Erkan Kandemir, beraberindeki Teşkilat Başkan Yardımcıları Mustafa Köse, Abdulkadir Özel, milletvekilleri ve Akdeniz Bölgesi illerinin teşkilat başkanları ile il binası önünde partililerle buluştu. Burada partililere seslenen Kandemir, 7'nci Olağan Kongre öncesi destek istedi. Konuşmasında uzun bir yolda olduklarını dile getiren Kandemir, "Bu çınar çokça saldırıya maruz kaldı. Eline balta alanlar zannettiler ki bu çınarı baltalarsak kökünü kuruturuz. Fakat bu çınarın kökleri derinde. 1 sene önce çok az ülkenin başa çıkabileceği ekonomik saldırı ile karşı karşıya kaldık. Dolar 10 TL, 15 TL olacak diyerek heveslenenlerin hevesi kursağında kaldı. Barış Pınarı Harekatı ile bölgede hesap yapanlar son NATO toplantısında kendilerini afişe etti. Masa başında plan kuranlar başarısız oldu. Biz sağlam duracağız. Şimdi yeni bir sayfa aralıyoruz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. O karanlık gecelerin sabahlarını hatırlayalım. Vesayeti alt edeli, millete bedel ödetenleri alt edeli çok zaman olmadı. Daha güçlü bir Türkiye için, daha özgür bir Türkiye için, çocuklarımıza iş bulacağımız bir Türkiye için el ele vereceğiz" diye konuştu.



Erkan Kandemir, AK Parti, Türkiye, Mersin, Politika

Kaynak: DHA

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