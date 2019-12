AK Parti'li Karaaslan: "Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır. Yarınlara bırakacağımız daha yaşanabilir dünya için, ülkemiz için hepimiz tek ses, tek yürek ilerlemek zorundayız." dedi.Karaaslan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından birkaç gün önce AK Parti Genel Merkezi'nde "Sürdürülebilir Şehirler İçin Yeni Fikirler" temasıyla düzenledikleri çalıştaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıllık iktidarları döneminde tüm proje, hizmet ve yatırımları Türkiye 'nin ve nesillerin geleceği için hayata geçirirken çevre hassasiyetlerinden de asla ödün vermediklerini belirten Karaaslan, çevreyi salt siyasetin konusu olarak görmediklerini ancak siyaseti büyük ölçüde çevre hassasiyetlerinin belirlediğini söyledi.Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan çevre konusunda farkındalığı daha da geliştirmek, küresel sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak "Sürdürülebilir Şehirler için Yeni Fikirler" temalı toplantılarının ilkini 16 Aralık'ta gerçekleştirdiklerini anımsatan Karaaslan, toplantıların her gün farklı katılımcılarla devam ettiğini anlattı.Her meselenin çözümü için ilk adımın iletişim olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:"Bizler de bu ortamın oluşturduğu sinerjiyi değerlendirerek sürdürülebilirlik perspektifinde çevre konusunu çalışıyor, önümüzdeki döneme dair stratejimizin merkezine yine her zaman olduğu gibi istişareyi alıyoruz. Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır. Yarınlara bırakacağımız daha yaşanabilir dünya için, ülkemiz için hepimiz tek ses, tek yürek ilerlemek zorundayız. Biz bu toplantıları havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler, daha sağlıklı daha yaşanabilir yarınlar için, çevreyle ilgili çalışma yapan tüm farklı grupların fikirlerini, önerilerini dinlemek için düzenledik. 'Var mısın?' dedik ve çağrımıza çok güçlü bir cevap aldık. Çünkü bu hepimizin ortak geleceği."Karaaslan, bu çağrıya kulak vererek AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen, katkı sunan tüm akademisyenlere, çevreci kuruluşlara, çevre hassasiyeti olanlara teşekkür ederek, "İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında çevre odaklı çalışmamıza katkıda bulunmak isteyenlere kapımız her zaman açık. AK Parti Genel Merkezi aynı zamanda çözümün merkezidir." dedi."Toplumda farkındalık arttı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm meselelerine çözüm üretirken istişareyi merkeze aldığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi Türkiye'de bir milattır. Bu projeler ile toplumda farkındalık büyük bir hızla artmış ve çevre konusu önceliklerimizde en üst sıralara yerleşmiştir. İnsan ve insana dair her meselenin temelinde çevre bilincinin yattığı gerçeğinden hareketle, birlikte, sürdürülebilir, uzun soluklu bir iş birliği amacıyla bir araya geliyoruz. Amacımız, bütün paydaşlarımızla yapacağımız toplantılar sonunda, mutabık kalacağımız bir yol haritasını hayata geçirmek. Alınacak önlemleri ne kadar hızlı ve el birliğiyle hayata geçirebilirsek düşük karbonlu şehirler hedefimiz doğrultusunda yeni çözümler için o kadar faydalı olacak."Karaaslan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin şehirlerinde, ülkesinde ve dünyada değiştirmesi gerekenlerin bulunduğunun altını çizdi.