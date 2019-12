AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kadın yeri geldiğinde kazanılan zaferlerde katkısı olan gözü pek bir kahramana, nesillerimizin geleceği için mücadele eden bir öğretmene, evlatlarını her alanda donanımlı bir şekilde yetiştirmek için çabalayan bir anneye, toplumların sorunlarını çözme iradesi ortaya koyan bir siyasetçiye dönüşür." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 85. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 5 Aralık 1934 tarihinin seçme ve seçilme hakkına kavuşan kadınlar için olduğu kadar Türk demokrasi tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

Türk kadınının pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının Türk toplumunun kadına bakışının ve kültürlerinde kadının önemini ortaya koyduğuna işaret eden Karaaslan, "Kadınlar, içinde bulundukları toplumun ilerlemesinde en etkili dinamiklerden biridir. Kadın yeri geldiğinde kazanılan zaferlerde katkısı olan gözü pek bir kahramana, nesillerimizin geleceği için mücadele eden bir öğretmene, evlatlarını her alanda donanımlı bir şekilde yetiştirmek için çabalayan bir anneye, toplumların sorunlarını çözme iradesi ortaya koyan bir siyasetçiye dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 1935 seçimlerinde 17 kadın milletvekiliyle TBMM'ye giren kadınların sayısının bugün 53'ü AK Parti'den olmak üzere 102'ye yükseldiğini, bunu daha yükseğe taşımak için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bugün Türkiye'de kadınların hayatın her alanında var olmaya dair güçlü bir talebi ve bu talebi destekleyen bir bakış açısı bulunduğunu anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kadının dönüştürücü gücü ile Türkiye siyasetinde özellikle son 17 yılda büyük kazanımlar elde edilmiştir. Şehrini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden ve AK Parti'de siyaset yapan bir milletvekili olarak kadınları siyasetin öznesi olarak gören bir anlayışla destekleyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürümekten, ülkemize ve milletimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 85. yıl dönümünde, kadınlarımıza inanarak haklarının teslim edilmesine öncülük eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tarih boyunca kahramanlıkları, cesaret ve mücadeleleriyle en ön safta yer alan kadınlarımızı şükranla anıyorum. Dünya Kadın Hakları Günü'nün zulüm altındaki coğrafyalarda hakları ellerinden alınan, acı ve gözyaşına mahkum edilen tüm kadınların huzur içinde yaşayabilecekleri güvenli ve adil bir dünyaya vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA