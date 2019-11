AK Parti'li Karaaslan: "Öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin dört bir yanında, her şartta görevini hakkıyla yapan öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Asırlarca ilmin öncülüğünü yapmış bir medeniyetin mensupları olarak gelecek inşasında katkısının büyük olduğuna inandığımız eğitim ve öğretime özel önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında özveri, sabır, emek ve fedakarlıkla mesleklerini icra eden, Türkiye 'de gelecek nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluk üstlenen öğretmenlerin saygın ve çok özel bir çaba ortaya koyduğunu kaydetti.Türkiye'nin dört bir köşesinde zorluklara rağmen, çocukların yüreğindeki heyecanı, içindeki umudu, geleceğe dair hayali besleyen fedakarlık timsali öğretmenlerin emeğiyle Türk milletinin hedeflerine çok daha hızlı ilerleyeceğini belirten Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizin dört bir yanında, her şartta görevini hakkıyla yapan öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. 'Oku' emriyle insanlığa kutlu bir mesaj ulaştıran bir dinin, asırlarca ilmin öncülüğünü yapmış bir medeniyetin mensupları olarak gelecek inşasında katkısının büyük olduğuna inandığımız eğitim ve öğretime özel önem veriyoruz. Milletimizin güçlü desteğiyle AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana eğitim-öğretim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak eğitim altyapısını adeta yeniden inşa ettik, şartları geçmişle mukayese edilemeyecek kadar iyileştirdik, çıtayı daha da yükseğe taşıdık."Karaaslan, eğitimi öncelikli olarak gören bir anlayışla her yıl bütçeden en önemli payı eğitim ve öğretime ayırdıklarına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:"2002 yılında 7,5 milyar olan Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesini 114 milyar liraya yükselttik. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında iyileşmeler yaptık. Son 17 yıllık süreçte 632 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirerek eğitimde hedeflenen niteliğin yakalanması açısından önemli bir adım attık. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e bu alandaki hedeflerine ulaşmış bir ülke olarak girme yönünde inancımız tamdır. Hepimizin hayatında unutulmaz izler bırakan, büyük bir özenle insan yetiştiren öğretmenlerimiz müreffeh Türkiye yolunda, hedefimize ulaşmamızda en büyük güvencemizdir.Çocuklarımızın içindeki cevheri ortaya çıkarıp bir nakkaş titizliğiyle işleyen ve onları en donanımlı şekilde geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum."