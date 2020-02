AK Parti'li Karaaslan: "Siyasette var olmak bu ülke için sevda duymakla başlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, muhalefet partilerin temsilcilerini eleştirerek "Ne işiniz var sizin siyasetle? Asıl soru sanırım bu. Siyasette var olmak bu ülke için sevda duymakla başlar." dedi.

Karaaslan, partisince Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Canik İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçimlerin parti açısından yenilenme ve tazelenme hareketi olduğunu söyledi. AK Parti'nin her üyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ve yol arkadaşı olduğuna işaret eden Karaaslan, "Tarihi bir mesuliyet omuzlarımızdayken Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olma mesuliyetini de omuzlarımızda taşıyoruz. Bu bize yük değil, daha dik durmamızı gerektiren çok önemli bir meziyet aynı zamanda." ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı noktalarında acılar yaşandığına dikkati çeken Karaaslan, "İdlib'de askerlerimizin şehadet haberi ile yüreğimiz yandı. Almanya'da vatandaşlarımızın ırkçı bir saldırı sonrası acı haberlerini aldık. Yani dünyanın her yerinden gelen bu acılara ve üzüntülere karşı biz Türkiye olarak ne kadar dik durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Karaaslan, tarihi sorumlulukları bulunduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Tarihi sorumluluk bugün her birimizin omuzlarındadır. Bu çatının altında mahalle başkanı olmak, ilçe başkanı, il başkanı, kadın kolları, gençlik kolları başkanı olmak, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak öyle sıradan bir iş değildir. Bunu kesinlikle sıradanlaştırmamamız gereklidir. O nedenle bu çatı altında olma mesuliyetini yerine getirebilecek yol arkadaşlarımızla daha yürüyecek çok yolumuz var. Bugün Türkiye'deki tüm siyasi partilerin toplam üye sayısına baktığımızda 3 milyon olduğunu görüyoruz. Oysa ki AK Parti'nin kadın üyelerinin sayısı yalnızca 5 milyon. Aynı zamanda AK Parti'nin genel üye sayısı 10 milyonu geçmiş durumda. Siz hiç bakmayın birtakım algılar oluşturmaya çalışanlara, gerçeklerle konuşmak bizim şiarımızdır. Biz siyaseti Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Gerçeklerle konuşmayı, rakamlarla bunu teyit etmeyi ve vatandaşımızla her zaman doğru bilgi paylaşmayı biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bugün Cumhur İttifakı ile hem Sayın Devlet Bahçeli hem de Sayın Cumhurbaşkanımız gönül birlikteliği ile omuz omuza vererek ülkemizin karşı tehditleri karşısında bir güç sergilediler."

Bazı partilerin temsilcilerinin, "Türkiye'nin ne işi var Suriye'de, ne işi var İdlib'de, ne işimiz var Libya'da." dediğini aktaran Karaaslan, "Ben tarihten, ecdadımızdan, medeniyetimizden, geçmişimizden ve geleceğimizden bihaber olanlara sormak istiyorum. Ne işiniz var sizin siyasetle? Asıl soru sanırım bu, siyasette var olmak bu ülke için sevda duymakla başlar." dedi.

Öte yandan genel kurula tek aday olarak giren Mahmut Gencay, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA