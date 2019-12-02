AK Parti'li Karaaslan: "Ülkemiz engellilerin desteklenmesi noktasında örnek gösterilen ülkelerden"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Gururla ifade etmek gerekir ki ülkemiz engellilerin desteklenmesi noktasında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında hayatın bir gerçeği olarak herkesin engellilik konusunda toplumdaki farkındalığı daha da geliştirmenin, engellilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmenin, tüm vatandaşların karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesini sağlamanın en büyük gayeleri olduğunu belirtti.

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan hayatın her alanında yer alabilmesinin en temel insan haklarından birisi olduğunu vurgulayan Karaaslan, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik haklarından yararlanmaları önündeki engellerin kaldırılması noktasında AK Parti olarak çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, engellilerin ve ailelerinin yanında durduklarını bildirdi.

Karaaslan, edebiyat, sanat, siyaset ve çalışma hayatında milleti gururlandıran başarılar elde eden engelliler ile ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılarla göğsümüzü kabartan sporcuların inanç dolu yürekleriyle nice başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile AK Parti iktidarlarıyla gerçek anlamda işlemeye başlayan "sosyal devlet" ilkesi gereği engelli vatandaşların taleplerini karşılamayı öncelikleri arasında gördüklerine ve işe engellilere yönelik bakış açısını değiştirerek başladıklarına dikkati çeken Karaaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli memur sayısı 2002'de 5 bin iken bugün bu sayıyı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükseltmiş durumdayız. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında bugün ülkemiz genelinde 513 bin engelli vatandaşımıza hizmet verilmektedir. Yine 2002'de 2 bin 600 engelli vatandaşımız bakım için sırada bekliyorken bugün sıra bekleyen hiçbir vatandaşımız bulunmamaktadır. Gururla ifade etmek gerekir ki ülkemiz engellilerin desteklenmesi noktasında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biridir.

Erişilebilir şehirler hedefimiz doğrultusunda engellilerimizin şehirlerimizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, toplu taşıma araçlarından, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri yerel yönetimler ile iş birliği halinde hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA