Haberler » Güncel » AK Parti'li Kartal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Haber

AK Parti'li Kartal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:24AK Parti'li Kartal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 10 Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 71. yıldönümünü kutlamaktayız. Günümüzde geçerliliğini sürdüren insan hakları anlayışının temelini oluşturan bu bildirge, bugüne dek çok sayıda sözleşme ve bildirinin yayımlanmasına öncü olmuştur. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel niteliklerdendir. Bu bağlamda, gerek vatandaşlarımızın istek ve beklentileri, gerek uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda ülkemiz önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrım yapılmadan insan haklarına gösterilen saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez unsurlarındandır. En yüksek evrensel değer olan insan haklarının, ülkemizde korunması adına herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Ancak bu şekilde demokrasimizi bir adım daha öteye taşıyabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - VAN

AK Parti, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:55 Antalya için "kırmızı" uyarı - Haber
11:55 2. sınıf öğrencisi buldu: Ne olduğunu öğrenince yetkililere teslim etti - Haber
11:55 Pulitzer Ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, yılın fotoğraflarını oyladı - Haber
11:54 Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor - Haber
11:50 Torbalı'nın geleceği için yarışacaklar - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
10.12.2019 11:55:53