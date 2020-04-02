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AK Parti'li Kartal'dan '2 Nisan' mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:45
AK Parti'li Kartal'dan '2 Nisan' mesajı
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Bölgemizin incisi Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, şehrimizin her karış toprağına sahip çıkmak için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz ile en kısa zamanda aşacağımıza inancımız tamdır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İrfan Kartal, AK Parti, Van, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti'li Kartal'dan '2 Nisan' mesajı - Haberler

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