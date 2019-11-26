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AK Parti'li Kartal'dan Van ve Hakkari'ye ziyaret

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ve Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

26.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:18AK Parti'li Kartal'dan Van ve Hakkari'ye ziyaret
AK Parti Milletvekili İrfan , Van ve 'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Meclis çalışmalarından fırsat buldukça Van'a gelip hemşehrileriyle kucaklaşan İrfan Kartal, bu hafta sonu da kente geldi. Van'da cuma ve cumartesi günleri çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kartal, daha sonra Hakkari'ye geçerek orada da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulundu. İrfan Kartal, yanına gelen herkesle birebir ilgilenerek, teker teker dinleyip; talep, istek ve düşüncelerini not aldı.

Hafta sonunu iki ilde geçiren Kartal meclis çalışmalarına devam etmek üzere tekrar Ankara'ya döndü. - VAN

AK Parti, Hakkari, Kartal, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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