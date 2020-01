AK Parti'li Kaya: "Temel gayemiz şiddeti tamamen sıfıra indirmek" (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şiddet mağduru kadınların her zaman yanında olduklarını belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadelede bir çok düzenlemeyi hayata geçirildiğini söyledi.Kaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde, Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge Toplantısı'nda, sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdıklarını söyledi.Böylece daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını vurgulayan Kaya, "Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002'de 1,6 milyar lira iken 2019'da bu miktarı 33 kat arttırarak 55 milyar liraya yükselttik. Sosyal yardım uyguladığımız program sayısı da 2002 yılında sadece 4 iken günümüzde bu sayıyı 43'e çıkarttık. Sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaştırıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 1 milyondu." diye konuştu."Temel gayemiz tamamen şiddeti sıfıra indirmek"AK Parti'nin şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:"Şiddet mağduru kadınlarımızın her zaman yanındayız. Ama öncelikli olan toplumda bu konuda farkındalığı artırıp özellikle evlatlarımızı yetiştirirken hiç bir insanın, canlının şiddete uğramaması gerektiği yönünde bilinçle yetiştirmek ve şiddetin bu toplumdan tamamıyla aslında yok etmek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede AK Parti hükümetlerimiz döneminde bir çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Şiddet mağdurları için büyük bir kapasiteyle destekleyici mekanizmaları hayata geçirdik. Temel gayemiz şiddeti tamamen sıfıra indirmek."Kaya, Türkiye 'de ortalama yaşam süresinin 72'den 78,3'e yükseldiğini belirterek, 65 yaş üstü nüfusun yüzde 9 civarında olduğunu ve her geçen yıl arttığını anlattı.Yaşlılara destek adına önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden Kaya, "Yaşlı aylığı, 2002 yılında 24 liraydı. Bunu tam 27 kat artırdık. 2016 yılında yaptığımız yasal değişiklik ile birlikte bireyin geliri üzerinden yapılan muhtaçlık değerlendirmesi sayesinde ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı, ailelerinin yanında olsalar da maddi destekten faydalanma imkanını sağladık." değerlendirmesinde bulundu."Özellikle Güney Kore'de yaygınlaşan bir cinsiyetsizleştirme politikaları var"Aile bütünlüğünün korunmasının önemine dikkati çeken Kaya, "Özellikle Güney Kore'de yaygınlaşan bir cinsiyetsizleştirme politikaları var. Bu gün özellikle dizi film ihraçlarında, bu konu Türkiye'de de çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Bu konuda bizlerin ailelerimizle birlikte tüm çevremizde farkındalık oluşturacak ve onları koruyacak şekilde duyarlılığımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Parti olarak da biz de sorumluluğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı."Antalya körfezine sıkıştırılmış bir Türkiye olmaya razı olmadık olmayacağız"Kaya, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuka uygun bir mutabakat zaptı imzaladığını anımsatarak, Doğu Akdeniz'de Türk milletine oynanmak istenen oyunun bozulduğunu dile getirdi.Libya'ya asker gönderme tezkeresine de değinen Kaya, şunları kaydetti:"Başta yine CHP Genel Başkanı olmak üzere muhalefet, bu kez de 'ordumuzun Libya'da ne işi var' demeye başladı. Daha sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın, 'ordumuzu muharip güç olarak göndermeyeceğiz' demesine rağmen aynı söylemleri tekrarlamaya devam ettiler. Elbette Libya konusu, dikkatle takip edeceğimiz konu. Antalya körfezine sıkıştırılmış bir Türkiye olmaya razı olmadık, olmayacağız. Bu konuda da üzerimize oynanan bu oyunları bir bir bozacağız. Maalesef Türkiye muhalefetinin, 'ciddiyet, vizyon ve kalite' sorunu var."