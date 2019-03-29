AK Parti'li Kayatürk, Bir Günde 4 İlçesi Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diş İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, seçim çalışmaları kapsamında bir günde 4 ilçeyi ziyaret etti.Seçim tarihinin belli olmasının ardından Van'a gelerek bir belediye başkan adayı gibi ilçe ilçe, mahalle mahalle ve sokak sokak gezerek partisi için oy isteyen Burhan Kayatürk, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir günde 4 ilçeyi ziyaret ederek parti yöneticileri ve partililerle bir araya gelerek aylardır sürdürülen saha çalışmasının yanında oy kullanım günü alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayatürk, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu kaydetti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte hiç vakit kaybetmeden sahaya indiğini dile getiren Kayatürk, "Yapmamız gereken iş, zaman kaybetmeden sahaya inmekti. Allah'a şükürler olsun ki bize nasip oldu. Kendimiz adaymışız gibi tüm ilçe ve mahallelerimizi dolaşarak adaylarımız ve partimiz için kapı kapı dolaşarak oy istedik" dedi.Seçimin iki aşamadan oluştuğunu ve seçim çalışmasının en az 5 katı kadar önemli olan ikinci aşamasının ise seçim günü sandıklara sahip çıkmak olduğunu kaydeden Kayatürk, "Bugünde ilçe seçim bürolarımızı ziyaret ederek ilçe başkanlarımız ve yönetimle görüşerek seçim günü alınacak tedbirleri değerlendirdik. Hiçbir sandığımız müşahitsiz kalmayacak ve arkadaşlarımız sabah oy kullanımı başladığı andan, akşam sandık sonuçları seçim kurullarına teslim edilecek ana kadar bir saniye bile olsun sandığının başında ayrılmayacaktır" diye konuştu. - VAN