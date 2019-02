AK Parti'li Kılıç'tan 'Üreten Terme' Sözü

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç Gündoğdu Mahallesi'nde halkla buluştu, ardından esnafları ziyaret etti.Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmalarına hız verdi. Kılıç, Gündoğdu Mahallesi'ndeki toplantıda ve sanayi esnafı ziyaretinde halka, 'üreten bir Terme' sözünü verdi. Başkan adayı Ali Kılıç, Gündoğru Mahallesi'nde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Kılıç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu vurgulayarak, "Milletimizin gönlünde yer etmedikten sonra yaptığımız hiçbir hizmetin anlamı yoktur. Bu nedenle önceliğimiz milletimizin gönlünde yer edebilmektir. Bir eksiklik varsa onu tamamlamak bizim görevimizdir" dedi.Her mahalle için arşivTerme'nin ve Termelilerin sorunlarının daha hızlı çözülmesi için belediye personeli ile gece gündüz demeden var güçleriyle çalışacaklarının garantisini veren Ali Kılıç, "Biz önümüzdeki süreçte vatandaşlarımız için zorlaştıran değil kolaylaştıran hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için büyük görev düşecek bu noktada. Terme Belediyesi bünyesinde artık her mahalle için bir arşiv olacak. Bu arşiv sorunların çözümünde bize kolaylık sağlayacak" diye konuştu. Emekçi kardeşlerime söz"Başkan adayı Ali Kılıç, beraberinde AK Parti ilçe yöneticileri ile birlikte sanayi sitesine de giderek esnafla buluştu. İş yerlerinde esnafla sohbet eden yerel seçimler için destek isteyen Kılıç, "Üreten bir Terme olma sözünü veriyoruz. Emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Belediye işi gönül işi deyip çıktığımız yolda her zaman esnafımızın yanındayız ve gönlünde yer edinmeye talibiz. Eksiklerimizi biliyor ve tamamlamaya geliyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet için varız" dedi. - SAMSUN