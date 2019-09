AK Parti'li Kırkpınar'dan Diyarbakırlı annelere destek

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar , Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan annelere destek açıklaması yaptı.AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı eylemin günden güne büyüdüğünü belirtti. Kırkpınar, AK Parti ve hükümet olarak evlatları için eylem yapan annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Hacire Anne olarak anılan Hacire Akar'ın bireysel olarak başlattığı eylemde aile sayısı her geçen gün artarken, 'insan hakları, barış ve demokrasi' diyerek bugüne kadar terör ve terörü destekleyen gruplara her türlü desteği veren sözde enteller, sivil toplum örgütleri ve ana muhalefet partisinin bu hususta sessiz kalması gerçek niyetlerinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını ortaya koymuştur" dedi."Kör ve sağır mı oldular?"Türkiye'deki çeşitli gelişmelerde açıklama yapan akademisyenlerin bu konu ile ilgili olarak tek kelime açıklama yapmadıklarını söyleyen Kırkpınar, "Bölgedeki hendeklerin kapatılması için sözüm ona sözde akademisyenler açıklama yaptıkları zaman, devleti en ağır dille suçlayıp, kınadıkları zaman CHP bunlara arka çıkıyordu ama görüyorsunuz ne o akademisyenlerden ne de CHP'den ses çıkıyor. Genel kurulda, muhalefet partisinin milletvekilleri söz aldığında insan haklarından, eşitlikten, yaşama hakkından bahsederler. Peki, bu insanların hakkı yok mu? Nerede kaldı sizin bahsettiğiniz insan hakları? Her fırsatta hükümeti eleştiren ana muhalefet partisi ve sözde sanatçılar, bu konu ile ilgili neden tek açıklama yapmazlar. Kör ve sağır mı oldular?" diye konuştu."Tarih bu sese kulak verenleri de kulak tıkayanları da yazacak"Diyarbakır'da annelerin ve ailelerin evlatları için çırpındığını ama birilerinin bu çırpınışları görmezden geldiğini vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Her konuya yorumu olan CHP'nin sözcüleri ve yöneticileri tek kelime edemiyorlar, etmeyecekler. Çünkü ortaklıklarına zarar gelir. Bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapamayacaklar ama biz en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi veren annelerin ve ailelerin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecektir. Hükümetimiz ailelerimizin, annelerimizin yanında. Dün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, anneleri ziyaret ederek partimizin ve hükümetimizin desteğini beyan etti. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, bu sese kulak vermeye davet ediyoruz. Bilinmelidir ki; tarih bu sese kulak verenleri de kulak tıkayanları da yazacak." - İZMİR