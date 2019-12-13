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AK Parti'li Kırkpınar'dan Kemalpaşa'ya müjde

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde adliye hizmet binası sorunu AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar'ın girişimleri sonucu çözüldü.

13.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:23AK Parti'li Kırkpınar'dan Kemalpaşa'ya müjde
'in ilçesinde adliye hizmet binası sorunu AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar 'ın girişimleri sonucu çözüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde adli hizmetler mevcut hükümet konağının zemin ve 1. katında yürütüldüğü için sıkıntı yaşanıyordu. Bunun üzerine ilçede bulunan ve mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan arsada yeni adliye binası yapılması için girişimler başlatıldı. Ankara'da konuyu yakından takip eden ve olumlu sonuçlanması noktasında Adalet Bakanlığı ile görüşen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni adalet sarayının 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı. İzmir'in sorunları ile yakından ilgilendiklerini dile getiren milletvekili Kırkpınar, "Bu anlamda Kemalpaşa ilçemizde yaşanan sıkıntıyı da biliyor, çözümü noktasında ilçe mülki idare amirimiz başta olmak üzere adli makamlarımız ve yerel yöneticilerimizle koordineli olarak çalışıp, ilçemize yeni adalet sarayı yapımı noktasında olumlu sonuç aldık. Son meclis toplantısında yapılan arsa tahsisi ile birlikte arazi sorunu da giderildi. İnşallah 2020 yılı içerisinde ilçemize yeni bir adliye hizmet binası yapılıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" diye konuştu. - İZMİR

Kırkpınar, Kemalpaşa, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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