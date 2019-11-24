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AK Parti'li Kurtulmuş'tan festivalde hamsi ikramı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ızgaranın başına geçip, hamsi katılımcılara ikram etti.

24.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:47AK Parti'li Kurtulmuş'tan festivalde hamsi ikramı

ORDU'nun ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Hamsi Festivali'ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ızgaranın başına geçip, hamsi katılımcılara ikram etti.

Perşembe Belediyesi tarafından ilçede 2'nci Hamsi Festivali düzenlendi. İlçenin tanıtımına katkı sağlanması için düzenlenen festivalde, 7 ton hamsi tüketildi. Katılımcılara pancar çorbası, mısır ekmeği ve ilçeye özgü ceviz helvası da ikram edildi. Çeşitli programları için 'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldığı etkinlikte ızgaranın başına geçti. Kurtulmuş, festivale katılanlara hamsi ikram etti. Hamsi festivalinin Perşembe halkı için önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Kahve bahane, mühim olan dostluktur. Bugün de burada 'Hamsi bahane önemli olan dostluk' diyoruz. Burada oluşan dostluğun ve kardeşliğin bir miras olarak kalmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de festivalde, ilçe sakinlerine doğal gaz müjdesi vererek, "Festival vesilesiyle Perşembe halkımıza müjdeler vermek istiyorum. Doğal gaz için gerekli müracaatları yaptık. Perşembe halkı artık kömür ve kabuk taşımaktan kurtulacak" dedi.



Numan Kurtulmuş, Perşembe, AK Parti, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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