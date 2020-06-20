AK Parti'li Mahir Ünal'dan vali Coşkun'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'deki her bir vatandaşımızın ihtiyacıyla ilgilenildiği gibi bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızı da orada kurda kuşa yem etmedik.

20.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, " Türkiye'deki her bir vatandaşımızın ihtiyacıyla ilgilenildiği gibi bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızı da orada kurda kuşa yem etmedik." dedi.
Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle Osmaniye Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine atanan Ömer Faruk Coşkun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Coşkun tarafından karşılanan Ünal ve beraberindekiler, makamda bir süre sohbet etti.
Ünal, buradaki konuşmasında, salgın sürecinde çok ciddi emek gösteren sağlık personeline, vefa destek grubu çalışanlarına, emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti.
Oluşturulan pandemi kurullarında belediye başkanlarının valilerle beraber çok güzel bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Ünal, bugün gelinen noktada Kahramanmaraş pandemi sürecini çok sorunsuz şekilde atlattıysa bunun en temel sebeplerinden bir tanesinin kente yapılan sağlık yatırımları olduğunu aktardı.
Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüldüğünü anlatan Ünal, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda atılan tüm adımlar, bizi bugüne hazırlamış ve adeta Türkiye'yi bugüne hazırlamış. Bugün Amerika, İspanya ve İtalya'ya baktığımızda bu ülkelerin ne tür zorluklar çektiğini görüyorsunuz ama Türkiye bu süreci, en başarılı şekilde yürüttü. Düşünün 102 ülkeden 70 bin vatandaşımızı uçakla alıp getirdik tedavisi ve bakımın yaptık. Türkiye'deki her bir vatandaşımızın ihtiyacıyla ilgilenildiği gibi bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızı da orada kurda kuşa yem etmedik. Kahramanmaraş'tan bile kaç tane hastamızı yurt dışından aldık getirdik. Burada tedavisini yaptık."
Pandemi döneminde gençlerin önemli bir şey gördüğüne dikkati çeken Ünal, "Gençlerimiz devletlerinin ne kadar güçlü olduğunu gördüler." dedi.
Gençlere eskiden 2002 öncesini anlattıklarına ancak onların hatırlamadığına işaret eden Ünal, "Şimdi gençler, gerçekten ülkeleriyle gurur duymaları gerektiğini gördüler. Devletleriyle gurur duymaları gerektiğini gördüler. Nasıl gördüler? İspanya'da insanlar, huzurevinde yaşlılar ölüme terk edildi. Amerika'nın New York kentinde yaşananlar tam bir faciaydı. Ama hamdolsun Türkiye'de devlet hiç kimseyi sıkıntıda bırakmadı." diye konuştu.
Mahir Ünal, Ömer Faruk Coşkun'a da yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İstişare halinde Kahramanmaraş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Sütçü İmam'ın torunlarına hizmet etmenin onurunu hep birlikte yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti’li Mahir Ünal’dan vali Coşkun’a ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Politika, Haber

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