19.06.2019 15:48
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AK Parti'li meclis üyesi ile yeğeni toprağa verildi

AK Parti

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), toprağa verildi.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), toprağa verildi. Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, dün sabah, terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu da tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin, Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu belirlendi. Amca- yeğenin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Savcı Küçük ile Ahmet Küçük'ün cenazeleri, bu sabah yakınlarınca teslim alındı. Amca- yeğen, kılınan cenaze namazının ardından Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı yöneticileri ve Küçük ailesi katıldı. Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün ölümüyle ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

- Erzurum
Kaynak: DHA
Ahmet Küçük, Karayazı, AK Parti, Güncel

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