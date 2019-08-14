AK Parti'li Mersinli: "AK Parti, Türkiye'nin milletimizin taleplerinden doğmuştur"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti ile birlikte Türkiye'nin devrim niteliğinde birçok ilke imza attığını belirterek, "AK Parti adını tarihe altın harflerle kazdırarak yaptığı kalkınma hamleleriyle ülkemizi bulunduğu kaos ortamından kurtarmış, sadece milletimizin değil tüm mazlumların umudu olmuştur" dedi.



AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Mersinli, "Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak çok zor günlerden geçtiği yıllarda millete bir umut olarak çıkan gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam 18 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde partimiz kurulmuştur. AK Parti adını tarihe altın harflerle kazdırarak yaptığı kalkınma hamleleriyle ülkemizi bulunduğu kaos ortamından kurtarmış, sadece milletimizin değil tüm mazlumların umudu olmuştur. AK Parti, Türkiye'nin, milletimizin taleplerinden doğmuştur. Milletiyle beraber yol olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları 18 yıl boyunca milletinin desteğini almış ülkesine hizmet etmiştir. AK Parti, maruz kaldığı her türlü saldırılara ve engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülkemizde, milletimizin azimli kararı ile gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği milletimizin lehine daha hızlı ve daha kararlı bir şekilde hizmet etmenin önü de açılmıştır. Birinci yılını doldurduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde özellikle ekonomide yaşatılmaya çalışılan bir takım dar boğazlar etkin ve hızlı karar mekanizmaları ile en az sıkıntı ile bertaraf edilmiştir. 18 yılın sonunda bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman güçlü bir Türkiye ile birlikte yolumuza yine aynı devam ediyoruz. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Yaparsa yine AK Parti yapar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA