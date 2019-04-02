AK Parti'li Mersinli: "Yunusemre Belediyesini AK Parti'li Mehmet Çerçi Kazanmıştır"

Kaynak: İHA

Resmi olmayan sonuçlara göre Yunusemre ilçesinde seçimi kaybeden İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'ın YSK'ya oyların yeniden sayımı için yaptığı itirazı değerlendiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Yunusemre Belediyesinde AK Parti'li Mehmet Çerçi kazanmıştır. Şu anda itirazlar yapılıyor. İtiraz demokratik bir haktır" dedi.Manisa'da en çok seçmenin bulunduğu Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi rakibi İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Resmi olmayan seçimlere göre Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy alırken Kürşad Mithat Özkan 57 bin 810 oy aldı. Bunun üzerine İYİ Parti adayı Kürşad Mithat Özkan, bugün Manisa Adliyesinde YSK'ya giderek, oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer de adliye içerisinde süreci yakından takip ederken, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Mersinli, "Yunusemre Belediyesinde AK Parti'li Mehmet Çerçi kazanmıştır. Şu anda itirazlar yapılıyor. İtiraz demokratik bir haktır. Süreç işlemektedir. Biz de inşallah sürecin sağlıklı işlemesi için adliye binasından ayrılıyoruz. Bu iş resmi olarak ilan edildiğinde Şehzadeler'de Ömer Faruk Çelik, Yunusemre'de Mehmet Çerçi iki belediye başkanlığını da kazanmış olacak. Arkadaşlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm sonuçları ilçe seçim kurulu hakimi açıklayacaktır. Teşkilatımız ve seçmenlerimizin başarısı bize bu seçimi kazandırmıştır. Onun dışındaki hiçbir haberi de muhatap kabul etmiyoruz" dedi. - MANİSA