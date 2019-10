AK Parti'li Metin Yavuz ve gazilerden Ceylanpınar'a taziye ziyareti

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri, YPG/PKK'lı teröristlerin Ceylanpınar ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Yavuz ve 15 Temmuz gazileri, Bahçelievler Kültür Evi'nde taziyeleri kabul eden şehit Elif Terim'in ailesini ziyaret etti.Baba İbrahim Terim'e başsağlığı temennisinde bulunulmasının ardından şehitler için Kur'an okunarak dua edildi.Şehit Elif Terim'in mezarına ziyarette bulunan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra basın mensuplarının görev yaptığı Bayrak Tepe'ye geldi."Masadaki gücümüzü bütün dünya gördü"Yavuz, yaptığı açıklamada, başta güvenlik güçleri olmak üzere Ceylanpınar halkına destek vermek için bölgeye geldiklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgeye hakim olduğunu belirten Yavuz, "Gördük ki bu süre zarfı içinde eğer istediğimiz doğrultuda bir gelişme olmazsa onlar göreve her an hazır olduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile Türkiye'nin artık masada da galip geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hem cumhurbaşkanımız hem de dışişleri bakanımızın iradesiyle yapılan masadaki gücümüzü bütün dünya gördü. Bundan sonra da ben iyi olacağını düşünüyorum. Gerek yerelde kaymakamımız ve belediye başkanımız olsun hepsi canla başla bu bölgede vatandaşımıza hizmet veriyorlar. Buradaki vatandaşımız da konuya çok vakıf."Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı "işgalcilik" olarak niteleyenlere tepki gösteren Yavuz, "Bir vekil çıktı, işgalciliğin ötesinde soykırımla bizi suçladı. Bu esnada muhalefet vekilleri ve grup başkanları da 'Evet, bu konularda bazı bölümlere katılmıyoruz.' dediler. Biz de bu bölümlerin ne olduğunu sorduk ama bunu da söyleyemediler. İnşallah bu karşıdaki şer ittifakı dağılacaktır." diye konuştu."Vatandaşlarımız biraz daha sabretsinler"Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da ziyaretten dolayı memnun olduklarını ve ziyaretlerin Ceylanpınar halkını cesaretlendirdiğini söyledi.Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrası başlayan 120 saatlik süre ile Ceylanpınar'ı terk eden vatandaşların geri dönmeye başladığını belirten Aksak, "Şahsi görüşüm, vatandaşlarımız biraz daha sabretsinler diyorum. Bu 5 günlük sürede bakalım neler olacak? Vatandaşlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Oradan her gün havan topları ilçemize geliyordu. Sağ olsun vatandaşlarımızı duyarlı olduğu için anında ilçeyi tahliye ettik." diye konuştu.Şehit Elif Terim'in babası İbrahim Terim de Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek vererek dua ettiklerini dile getirdi.Terim, ülke olarak her türlü zorluğun üstesinden gelineceğine inandığını söyleyerek, "Şehidimiz var ama korkmuyoruz, arkanızdayız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah var, gam yok." ifadelerini kullandı.Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel de gün boyunca ilçede ziyaretler yaptıklarını, şehit yakınları ve gazilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.Ceylanpınar halkının kendilerini sıcak karşıladığını dile getiren Yücel, "Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.' dediğimiz bu topraklar için gerekirse biz gaziler, Allah'ın bize verdiği o nurlu makamı şehitlikle onurlandırmaya her an hazırız." şeklinde konuştu.Yavuz ve gazilere Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik de eşlik etti.