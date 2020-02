AK Parti'li Milletvekili Kan'dan "Türkiye BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri"...

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, "Birleşmiş Milletler nezdinde de zaten BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri diyebiliriz Türkiye için. Türkiye yaptıklarıyla bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor." dedi.Türk milletvekilleri, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Grubu toplantılarında, Türkiye'nin eğitim konusunda ve özellikle başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları anlattı.AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl katıldıkları toplantıda bu sene "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden" eğitim konusunun ele alındığını ve heyet üyeleriyle eğitime erişilebilirlik, kadın ve erkeklerin eğitimden eşit oranda faydalanması gibi birçok konuyu tartıştıklarını belirtti.Teknolojinin eğitimde kullanılması, teknolojiye ulaşım ve eğitime nasıl entegre edildiğinden de bahsettiklerini dile getiren Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin bu noktada katetmiş olduğu mesafe çok büyük. Diğer ülkelerde olmayan ve biz de olan bir şey var, ondan da bahsettik. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun alt komisyonu olarak çalışmakta olan ve çocukları, gençleri özellikle kız çocuklarının bilim, sanayi, teknoloji gibi STEM eğitimi denilen matematik ve fen bölümlerine teşvikiyle alakalı Meclisimizde bir komisyon var. Biz onunla alakalı da bir sunum yaptık. Burada Türkiye'nin eğitim konusunda yaptığı hizmetleri, verdiği hizmetleri ve eğitimin ulaşılabilirliği açısından katetmiş olduğu mesafeyi, engelli bireylerin eğitimle alakalı yaşamış oldukları zorlukların ortadan kalkabilmesi için neler yapılabileceğini diğer ülkelerdeki güzel ülkelerle beraber, biz de ülkemizdeki örnekleri paylaştık heyet üyelerimizle beraber."Türkiye olarak Suriyeli mültecilerin eğitime ulaşımını sağlama konusunda yaptıkları çalışmaları da anlattıklarını söyleyen Kan, "Birleşmiş Milletler nezdinde de zaten BM'nin Suriye'deki tek güvenilir partneri diyebiliriz Türkiye için. Türkiye yaptıklarıyla bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor." dedi.Türkiye'nin 6 Nisan'da Parlamentolar Arası Birlik bünyesindeki üyesi olduğu coğrafi "12+Grubu"nun toplantılarına ev sahipliği yapacağını ifade eden Kan, göç ve mülteciler konusunu ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli mültecilerle ilgili atmış olduğu adımları detaylı olarak ele alacaklarını anlattı.Eğitime erişimin her birey için önemli olduğuna dikkati çeken Kan, özellikle kız çocuklarının eğitime katılımı konusunda Türkiye'de son senelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında birçok adım atıldığını ve önemli mesafe alındığını kaydetti.Kan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ayrıca 28 Şubat'ın seneyi devriyesine gelirken şunu da söylememiz lazım. Türkiye on yıllarca devam etmiş olan kadına karşı ayrımcılığın, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın bir unsuru olan baş örtüsü yasağını da ortadan kaldırmış oldu. O manada hem okullarda hem mecliste bu yasaklar, bu ayrımcılıklar ortadan kalktığı için çok iyi bir noktadayız ama yeterli mi tabii ki değil. Bizim kadınlarımız ve gençlerimiz çok şanslılar. Kadınların önünü açmak için mücadele eden bir Cumhurbaşkanı var, bu vizyonu sergileyen bir idare var şu anda Türkiye'de. Bu açıdan yüzde 17'yi aşmış olan bir kadın temsiliyle, yüzde 17,4 ile istediğimiz noktada asla değiliz Mecliste ama eğitim düzeyinin artmasıyla, kızların, gençlerin okula katılımının artmasıyla bunları da yenebileceğimizi düşünüyoruz ve yapacak çok işimiz var.""Suriyeli göçmen çocuklar Türkiye'de Türk çocukları gibi eğitim alıyor"AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu üyesi Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de barışın, huzurun, demokrasinin gelmesi için eğitimin şart olduğunu söyledi.BM'de Türkiye olarak eğitim seviyesinde gelinen noktayı ve "STEM" denilen fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik ağırlıklı olarak kız çocuklarının özellikle bu konuda yetiştirilmesiyle ilgili TBMM'deki alt komisyonun çalışmalarını anlattıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:"Türkiye eğitim yönünden oldukça iyi seviyede. Özellikle nitelikli eğitim, teknolojiyi yakalayan bir eğitim sistemiyle iyi bir seviyede olduğumuzu gördük ve 2030 yılı hedefleri için de eğitimin erişilebilir olması hedeflenirken Türkiye'de şu anda eğitim seviyesiyle Türkiye'de vatandaşlarımıza her türlü eğitim verilmekte. Özellikle Suriye'den gelen göçmen çocuklara da büyük bir eğitim imkanı sağlanmıştır. Burada en azından bulundukları topluluğa entegre olmaları için Türkçe başta olmak üzere yaşlarına göre de sınıf eğitimlerini aynen Türk vatandaşları gibi ülkemizde görmekteler."