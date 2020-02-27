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AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış

AK Parti'li milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58AK Parti'li milletvekillerinden depremzedelere bağış
AK Parti'li milletvekilleri, ve 'daki depremzedelere gönderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına 1 milyon 600 bin lira bağışta bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin milletvekillerinin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere bağışta bulunduğunu bildirdi.
AFAD Başkanlığına gönderilen bağış tutarının 1 milyon 600 bin liraya ulaştığını belirten Soylu, AK Parti Grup başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti, Malatya, Elazığ, AFAD, Politika

Kaynak: AA

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