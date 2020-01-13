AK Parti'li Muş: Kaçak yapıların yaptırımı ağır olacak

AK Parti, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , "Artık kaçak yapıların yaptırımı ağır olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulması ardından basın açıklaması yaptı. Muş, 37 maddelik yasa teklifi ile kaçak yapılarla ilgili cezai yaptırımların artırılarak yeniden düzenlendiğini bildirdi. Teklifle kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılmak suretiyle, ortaya çıkan imalatlara yönelik tapuya bildirim zorunluluğunun getirildiğini aktaran Mehmet Muş, "Bir bina eğer kaçak yapılırsa ya da metrekaresinden fazla bir inşaat ortaya koyulursa bu tespit edildiğinde tapuya bildiriliyor. Bir vatandaşımız bir mesken almaya gittiği zaman, eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu görecektir. İmalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilinceye kadar ve bu idare tarafından, belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır. Düzeltildiği durumunda tapudan kalkacaktır" dedi.

'BELEDİYE YAPMAZSA, BAKANLIK YAPACAK'

Muş, ruhsatsız yapılan ya da kaçak yapıların tespiti halinde ortaya çıkacak olan tutanağın bir kopyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderileceğini vurgulayarak, "Bu kaçak kısımlar vatandaşlar tarafından düzeltilmesi talep edilecek. Eğer vatandaş bunu yapmazsa ilgili belediye bunu gerçekleştirecek. Eğer ilgili belediye bunu yapmazsa; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girerek, kaçak yapıyı yıkacaktır. Burada ortaya çıkacak masraflar ve tüm harcamalar yüzde yüz artırılarak oradaki belediye idaresi tarafından ödenecek. Eğer ilgili idare bunu ödemezse, merkezi hükümet kendisine gönderilen ödemelerden kesecektir" diye konuştu.

'KAÇAK YAPILARIN YAPTIRIMI AĞIR OLACAK'

Muş, teklifle kaçak yapılarla ilgili bazı cezai müeyyidelerin getirileceğini belirterek, "Kaçak yapılar noktasında cezai yaptırımlar getiriyoruz. Para cezalarında artırıma gidiyoruz. Türkiye'de kaçak yapılarla ilgili bir metrekare belirleniyor, metrekare başına bir rakam belirleniyor. 81 vilayette de bu aynı uygulanıyor. Burada bir artışa gidiyoruz. Bir de rakam belirlenirken arsanın emlak değeri baz alınarak ceza daha da artarak uygulanacak. Eğer kaçak yapı ortaya çıkmışsa yıkılacak ve para cezası artırılacak. Artık kaçak yapıların yaptırımı ağır olacak" dedi.

'YÜKSEKLİK KISITLANACAK'

Muş, teklif ile bina yüksekliklerine kısıtlama getirileceğini belirterek, "Yatay mimari uygulamasında da değişikliğe gidiyoruz. Bundan sonra istendiği kadar bina yüksekliğine gidilmeyecek. Artık ortalama yüksekliğine bakılarak belirlenecek. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacak. Mevcut yapılarda ise bunların düzeltilmesini istiyoruz. 1 Temmuz 2021'e kadar belediyelerin bunları düzeltmesi istenecek. Eğer belediye bunu yapmazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Kaçak yapılarda olduğu gibi ortaya çıkacak masraflar yüzde yüz artırılarak belediyelere yüklenecek" diye konuştu.

PARSEL BAZLI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Parsel bazlı imar değişiklikleri ile ilgili de düzenlemeye gidildiğini kaydeden Muş, "Bundan sonra hiçbir belediye imar bazlı imar değişikliğine gidemeyecek. Ancak, talep olması halinde bütün maliklerin rızası alınarak ada bazlı bir değişikliğe gidebilecek. Burada ortaya çıkacak bir değer varsa; değer artışının tamamı kamuya geçecek. Burada ki oranlar şöyle olacaktır; büyükşehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25'i büyükşehir, yüzde 25'i Çevre Şehircilik Bakanlığı, yüzde 25'i de Maliyenin hesabına yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

'KUMSAL ALANLARDA İSKELE YAPILMAYACAK'

Muş, köylerde yapılacak olan yapılarla alakalı vatandaşın Valiliklerden onay almasını getirdiklerini kaydederek, "Şehirlerdeki gibi masraflar onlardan alınmayacaktır. Sahil şeridinde yer alan kadim köylerimizde vatandaşların bakım yapma imkanına kavuşmalarını sağlıyoruz. İmar barışına müraacat edip burada 'kayıt belgesi' alan vatandaşlarımızın, güçlendirme yapmalarının önünü açıyoruz. Özellikle sahil kesimlerinde, kumsallarda iskeleler yapılıyor, buna son veriyoruz. Ancak burası eğer kayalıksa çıkarılacak yönetmeliğe göre kayalık alanlarda yapılmasına müsaade edeceğiz. Kumsal alanlarda oteller iskele yapıyor. Bu da kumsala zarar veriyor. Bundan sonra yenilerine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİYARBAKIR ANNELERİNİN YANINA DAVET EDİYORUM'

Soruları da cevaplayan Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın birlikte, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemesi ile ilgili, "Fotoğrafı ben de gördüm. Tabii orada bir tiyatro var. Diyarbakır'da HDP binasının önünde gerçek bir hayat var. O fotoğraf karesindekilerini ben Diyarbakır'daki annelerin yanına da davet ediyorum. Oradaki annelerin feryadını bir görsünler. İnsanlar HDP'yi sorumlu tutuyorlar. Çoğu anne baba çocuğunun dağa nasıl kaçırıldığını, hangi evden götürüldüğünü, nereden götürüldüğünü, HDP'li yöneticilerin bunu nasıl organize ettiğini anlatıyorlar bizlere. Dolayısıyla o fotoğraf karesinde olanların hepsini, Diyarbakır annelerinin yanına gidip o gerçekle yüzleşip ortak bir tepki koymaya davet ediyorum" dedi.

'CHP'NİN BU TUTUMUNUN CİDDİ BİR TARAFI YOK'

Muş, CHP'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması' istemiyle Meclis'e Araştırma Komisyonu kurulması isteminde bulunmasının hatırlatılması üzerine de "CHP siyasi propaganda yapmak istiyor. Darbenin üzerinden 4 yıl geçti. Böyle bir önerge veriyor. Biz FETÖ ile çetin bir mücadele veriyorken, CHP'den tek kelime duymadık. Ellerinde bu anlamda olan bilgileri ilgili birimlere ulaştırmalarını arzu ediyoruz. 17-25'ten sonra FETÖ ile işbirliği yapıp, 30 Mart 2014 seçimlerine gidiyorken, bizi devirmeye çalışan CHP'nin böyle bir tutumunun olması bizim açımızdan ciddi bir tarafı olmamaktadır."

Muş, "Grup toplantımızda başka siyasi partilerden belediye başkanlarının katılımı olabilir. Sayı ile alakalı bir şey ifade etmek istemiyorum; ama katılımlar olabilir partimize. Bu grup toplantılarında ortaya çıkacaktır" diye konuştu.