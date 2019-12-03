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AK Parti'li Muş: "Termik santrallere filtre düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iade ettiği yasa metninden çıkarılacağını bildirdi.

03.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:40AK Parti'li Muş:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iade ettiği yasa metninden çıkarılacağını bildirdi.
Muş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini de içeren yasayı iade ettiğinin hatırlatılması üzerine Muş, söz konusu düzenlemenin yasa metninden çıkarılacağını açıkladı. Mehmet Muş, "Değerlendirmelerimizi yaptık, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak." dedi.
Bugün Mecliste Danışma Kuruluna bir tavsiyeleri olacağını söyleyen Muş, "Tavsiye kararı alınırsa yarın Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. İlgili madde, önergeyle yasa metninden çıkarılacak. Komisyon bunu oyladıktan sonra 5 Aralık Perşembe günü Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde bir takvim işler." diye konuştu.
Muhalefetle de görüştüklerini bildiren Muş, "Muhalefetin, düzenlemenin kanun metninden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu. Zaten diğer maddeler müzakere edildiği için termik santrallere ilişkin düzenlemeyi kanun metninden çıkardıktan sonra bir sorun kalmayacak. Görüşmelerin uzamasını öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muş, AK Parti, Muş, Politika

Kaynak: AA

Politika

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