AK Parti'li Özçelik: Salda, bütün güzelliği ile gelecek nesillere aktarılacak

SALDA Gölü'nde, 7 firmanın 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında teklif sunduğu Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacağını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında, dün yapılan Salda Gölü Millet Bahçesi, Sosyal Donatı Alanları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine, 7 firma katıldı. TOKİ Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre firmalar 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında değişen teklifler verdi. Tekliflerle ilgili değerlendirme süreci başlatıldı. Karar önümüzdeki günlerde TOKİ Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü'nün daha kullanışlı hale getirilmesi, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin 31 Temmuz günü gerçekleştirildiğini belirterek, donatıların, Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede olacağını, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacağını kaydeden Özçelik, "İhaleye 7 istekli firma teklif vermiş olup değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp Millet Bahçesi'nin yapımına başlanacak" dedi.Özçelik, Salda Gölü Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi kararının yürürlüğe girdiğini ve Salda Gölü'nü sözle değil, bizzat kanunlarla korumaya çalıştıklarını da söyledi. Korunan alan 4 bin 400 hektarken, ÖÇK ilan edilmesiyle gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartıldığını belirten Özçelik, "Burada doğal sit alanları aynen geçerliliğini koruyor, eski sit durumu 5 bin 898 hektarken yeni durumda 8 bin 474 hektar olacak. Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridini 1 santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi" dedi.'GÖL KIYISINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK'Bu kararla imara açılacağı veya etrafının betonlaşacağı iddialarını yalanlayan Özçelik, "Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz. Dünyanın sayılı doğa harikalarından Salda Gölü'ne 1 Ocak'tan bu yana 400 bin ile 500 bin arasında ziyaretçi gelmiştir. Yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi hedeflenmektedir. Millet Bahçesi projesi ile göl çevresinde bilinçsiz kullanıma son verilerek, Saldivler'de sıkı tedbirler uygulanacaktır. Yine Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecektir" dedi.'SADECE YAYA KULLANIMI OLACAK'Projenin koruma planına uygun şekilde tamamen ahşap imalat tasarlandığını söyleyen Bayram Özçelik, "Millet Bahçesiyle en ufak bir çevre kirliliğine yol açılmayacak olup, aksine eşsiz güzellikteki sahili koruma altına alırken yüz binlerce ziyaretçinin de daha iyi ve daha kaliteli bir ortamda hizmet almasına olanak sağlanacaktır. Gelen ziyaretçilerin araçlarını park edeceği düzenli otopark alanı oluşturulacak. Göl kenarında ise sadece yaya kullanımı olacak. Tam gün ziyaretçilerin gününün güzel geçirmesini sağlamaya yönelik Salda Gölü'nün uzak çevresinde de yeşillendirme çalışmaları yapılacak ve hep birlikte koruyup, yaşatacağız" dedi.