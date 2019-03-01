AK Parti'li Özen: Ysk'ya Dilekçe Veren Kişi CHP'li

AK Parti Balçova
Belediye Başkan adayı Evrim Özen
, partisi tarafından yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı CHP
'li Mehmet Ali Çalkaya
'nın, adaylığının YSK tarafından düşürülmesiyle ilgili "Adaylığın iptali için YSK'ya Ankara
'dan dilekçe veren kişinin CHP'li olduğu söyleniyor. Buradan anlaşılıyor ki Çalkaya'nın adaylığı aslında parti içi çekişme sonucu düşmüştür" dedi.
Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verilen ve bu cezası daha sonra para cezasına çevrilen Çalkaya'dan İlçe Seçim Kurulu, 'Memnu hakların iadesi' belgesi istedi. Belediye Başkanı bu belgeyi sunmayınca İlçe Seçim Kurulu adaylığı düşürdü. Çalkaya da İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı kabul eden İzmir
İl Seçim Kurulu, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı için bir engel bulunmadığını bildirdi. Ancak bu karara, adı açıklanmayan bir kişi YSK'da itiraz etti. YSK, Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığını düşürdü.
AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı avukat Evrim Özen, YSK'nın verdiği kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
"11 ay 20 gün hapis cezası alması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, haklarının iade edildiğine dair belge getirmesi için Mehmet Ali Çalkaya'ya iki gün süre verdi. Hemen Çalkaya'yı aradım. Seçilme hakkının demokratik bir hakkı olduğunu, kendisi ile projeler konusunda her zaman yarışmaya hazır olduğumu belirttim. İyi şanslar diledim. Sonra İl Seçim Kurulu'nda oylama yapıldı. O oylamada AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Avukat Serhat Metin de benimle aynı doğrultuda görüş bildirerek, Çalkaya lehine oy kullandı. İl Seçim Kurulu adaylığının sürmesi kararı aldı."
Ancak YSK'ya yapılan itiraz sonucu Çalkaya'nın adaylığının düştüğünü öğrendiklerini aktaran Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adaylığın iptali için YSK'ya Ankara'dan dilekçe veren kişinin CHP'li olduğu söyleniyor. Buradan anlaşılıyor ki Çalkaya'nın adaylığı aslında parti içi çekişme sonucu düşmüştür. Kendisinin adaylığının düşmesi konusunda şahsımı ve mensubu olduğum AK Parti'yi eleştirecek herhangi bir kusur ortada yoktur. Bu da demek oluyor ki; Sayın Çalkaya'nın yaptığı miting ve seçim koordinasyon merkezi açılışında sergilediği tavır, aslında genel merkezlerine bir mesajmış."
- İzmir
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Kaynak: DHA