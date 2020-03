AK Parti'li Özhaseki, belediyelere koronavirüs tedbirleri sebebiyle teşekkür etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Yerel yo¨netimlerimiz fevkalade bir performansla, bu¨yu¨k bir o¨zveriyle koronaviru¨sle mu¨cadelede u¨zerlerine du¨s¸eni fazlasıyla yerine getirdiler." değerlendirmesini yaptı.Özhaseki, yazılı açıklamasında, yeni tip koronaviru¨sle (Kovid-19) mu¨cadelenin henu¨z bitmediğini, daha dikkatli olmak ve daha hassas davranmak gerektiğini bildirdi.Koronavirüsle mücadelede yerel yo¨netimlere c¸ok o¨nemli go¨revler du¨s¸tüğünü belirten Özhaseki, "Bugu¨ne kadar yerel yo¨netimlerimiz fevkalade bir performansla, bu¨yu¨k bir o¨zveriyle koronaviru¨sle mu¨cadelede u¨zerlerine du¨s¸eni fazlasıyla yerine getirdiler. Bu anlamda tu¨m belediye bas¸kanlarımıza, belediye yo¨neticilerimize, sahada mu¨cadele eden is¸c¸i ve memur kardes¸lerimize, her kademeden belediye c¸alıs¸anlarımıza tes¸ekku¨ru¨ borc¸ biliyoruz." ifadelerini kullandı.Özhaseki, belediyelerinin yaptıgˆı ve yapacagˆı c¸alıs¸maların hayati o¨nem tas¸ıdığına, bu mu¨cadelenin topla tu¨fekle yapılmayan yeni bir milli mu¨cadele olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu mu¨cadelenin milli kahramanları olarak yerel yo¨netim c¸alıs¸anlarımız o¨n saflarda bulunmaktadır.Dikkatimizi, disiplinimizi, kararlılıgˆımızı ve motivasyonumuzu yu¨ksek tutarak, bu milli davada u¨zerimize du¨s¸eni s¸imdiye kadar yaptıgˆımız gibi bundan sonra yapmaya devam etmeliyiz. Hu¨ku¨metimizin aldıgˆı tedbirlerin uygulanması ic¸in ne lazımsa geregˆini ifa etmeliyiz.S¸ayet el ele, hep birlikte mu¨cadele ederek bu salgın afetinden kurtulabilirsek u¨lkemizin o¨nu¨ne c¸ok o¨nemli fırsat kapıları ac¸ılacaktır. Cenabıhak samimi topluluklara her tu¨rlu¨ zorluktan sonra bir kolaylık lu¨tfunda bulunmus¸tur. Mazlumların, magˆdurların yanında olan aziz milletimiz inanıyorum ki, her tu¨rlu¨ badireden kurtularak esenligˆe ulas¸acaktır."

Kaynak: AA