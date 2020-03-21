Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı - Haberler

AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı" dedi.

21.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:01
AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, devletin, küresel bir kriz haline gelen Covid-19 ile mücadelesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öncülüğünde ve Bilim Kurulu'nun katkılarıyla sürdürdüğüne dikkat çekti. Özhaseki, AK Partili belediyelerin de bu mücadele sürecinde temel vazife olarak tedbir ve dezenfekte çalışmalarına çok önceden başladığını, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kendilerine bu kapsamda detaylı bir talimat gönderdiklerini hatırlattı.

'KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI'

Şimdi Covid-19 ile mücadeleyi daha kapsamlı hale getirdiklerine işaret eden Özhaseki, "Belediyelerimiz aracılığıyla Covid-19 ile topyekün mücadele ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında; belediyelerimiz, vatandaşımızın borcundan dolayı su kesintisi gerçekleştirmeyecek. Halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları vb. noktalar sıklıkla steril hale getirilecek. Bilhassa risk grubunda bulunan yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaması için ihtiyaç duyulması halinde belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına da başladı" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Özhaseki, bu süreçte canla başla çalışan sağlık personeline belediyelere ait otoparklar ile toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olduğunu vurgulayarak, "Yine bazı belediyelerimiz, sağlık personelimizin ailesini de yalnız bırakmıyor. Onların yaşamsal ihtiyaçlarını belediye personellerimiz evlerine ulaştırıyor. Bunun için sağlık çalışanlarımızın bir telefonu yeterli. AK Belediyeler olarak halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız da mecbur olmadıkça evden çıkmamaları ve bu süreçte evde kalmaları. İnşallah el birliğiyle; bilimin, tedbirin ve duanın gücüyle bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, AK Parti, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Demirci, Soma ve Kırkağaç'tan destek - Haber Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı - Haber Bulgaristan: "Yardım AB'den değil, Türkiye'den geldi" - Haber Çinliler Türkiye'de çalışma izninde ilk 10'da yer alıyor - Haber (Özel) Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüsüne inat indirim - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading