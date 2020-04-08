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AK Parti'li Özhaseki'den yerel yönetimlere "tıbbi atık kutusu" talimatı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarına, tıbbi malzeme atıklarının güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak atık kutularının şehirlerde yerini almasına yönelik yazı gönderdi.

08.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:29
AK Parti'li Özhaseki'den yerel yönetimlere
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarına, tıbbi malzeme atıklarının güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak atık kutularının şehirlerde yerini almasına yönelik yazı gönderdi.
Özhaseki, yerel yöneticilere gönderdiği talimatta, Kovid-19 ile ulusal mücadele yürütüldüğünü ifade etti.
Bu süreçte pek çok Avrupa ülkesinin sağlık sektörünün iflas ettiğini belirten Özhaseki, tıbbi malzeme eksiliği nedeniyle ülkelerin birbirlerinin kargolarına el koyduğunu kaydetti.
Türkiye 'nin ise son 20 yılda yaptığı yatırımlarla dünyanın en güçlü sağlık altyapısına sahip ülke olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:
"Devletimiz zamanında atılan adımlarla gerek doktor gerek sağlık personeli gerekse tıbbi ekipman anlamında örnek bir durumdadır. Bunun yanı sıra dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarının kapısına kadar ulaştırmaktadır."
Maskelerin kullanıldıktan sonra tıbbi atık mahiyetinde olduğuna dikkati çeken Özhaseki, bu çerçevede gelişigüzel doğaya ve çöplere atılan maskelerin hem çevreyi hem de halk sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.
Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:
"Bu noktada, Kovid-19 ile mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan AK belediyelerimizden beklentimiz, maskelerin güvenli şekilde atılacağı tıbbi atık kutularının ivedi şekilde şehirlerimizde yerini almasıdır. Kovid-19 ile mücadelenin aksamaması adına tıbbi atık kutularının hızlı şekilde hizmete sunulması, bunların güvenlik şartlarını sağlayan personel tarafından sıklıkla toplanması ve akabinde uygun şekilde bertaraf edilmesi elzemdir."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Özhaseki'den yerel yönetimlere 'tıbbi atık kutusu' talimatı Açıklaması - Haberler

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