AK Parti'li Özhaseki: Seçimlere Giderken Bu Pis İşleri Bırakın

Kaynak: DHA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı eleştirirek, "Eskiden kumpas, bant işi FETÖ'ye aitti. Lanet olsun bir sürü insanın ocağını yaktılar. Emin olun ailesi dağılmış insanlar var, içim acıyor. Şimdi bunlara sıra gelmiş demek ki. Bunlara el vermişler. Seçimlere giderken bu pis işleri bırakın. Bunlara emek vermeyi bırakın da biraz proje yazın" dedi.?AK Parti'li Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye Genç İş Adamları Derneği'ni (TÜGİAD) ziyaret etti. Özhaseki'ye eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de eşlik etti. Amber Türkmen, "Çankaya'mızın kadın dostu bir kent olması için, Çankaya'nın hak ettiği tüm güzellikleri Çankaya'ya taşımak için hep birlikte Çankaya'nın derdiyle dertlenen, herkesle yol arkadaşı olmaya hazırım. Çankaya'nın yokuşunu çok emin adımlarla adımlıyoruz. Geliyoruz Allah'ın izniyle. Çankaya'yı kültür sanatın başkenti yapmak istiyoruz. Tüm mahallelerimizde mutluluk, huzur olsun istiyoruz" dedi.'KILIÇDAROĞLU'NA ANAHTAR TESLİM ETTİLER'MHP'li Yaşar Yıldırım ise CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, "CHP'nin adayı, MHP'den istifa etmiştir. MHP, CHP'nin adayını ihraç etmedi. Seçime girdik, 2009'da MHP'den büyükşehir belediye başkan adayıydı. Ben de Yenimahalle'nin adayıydım. MHP o günkü şartlarda yine Sayın aday için 2 trilyona yakın parayı harcamıştır. Ben de Yenimahalle Belediye Başkan adayıydım, bir lira alamadım partiden. Öyle de bir şansı var. MHP'den daha sonraki süreçte yönetim kuruluna girmiştir. Hep beraber merkez yönetim kurulundaydık. Mümtazer Türköne ve Şükrü Karaca. Mümtazer Türköne şimdi FETÖ'den tutuklu. Bunlar aldılar, götürdüler, Kemal Kılıçdaroğlu'na anahtar teslim ettiler" diye konuştu.'İKİ DÖNEMDİR ADAY, DAHA BİR TANE PROJE DUYMADIM'Mehmet Özhaseki de CHP'nin ve DSP'nin yanında Vatan Partisi'nin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkardığını hatırlatarak, "Bir tek dün Vatan Partisi'nden hanımefendi projelerini açıklamış, tebrik ediyorum. Bir kısmına katılmıyorum; ama emek vermiş, helal hoş olsun. DSP adayı açıklamak üzereymiş, öyle söylüyorlar. Bakarız ve projeler üzerinden 'bu doğru', 'bu yanlış' deriz. Ancak CHP'nin adayı, 2 dönemdir aday, daha bir tane proje duymadık. Burası Ankara ya, Anadolu'nun en ücra köşesinde 3 bin, 5 bin nüfuslu yerlerde bizim adaylarımız, partimizin ilkeleri gereği proje açıklıyorlar, kitap haline getiriyorlar, altına da imza atıyorlar. 'Bizim taahhüdümüz' diyorlar. Herkes bunu açıklıyor. Ankara'ya geliyoruz, başkente, proje konuşamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben rakiplerin ulaşımda, yeşil alanda, çevre konusunda ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum" şeklinde konuştu.'DIŞARIDA MÜTHİŞ BİR DEĞİŞİM VAR'CHP'nin adayı Yavaş'ın, 'yavaş, yavaş' sloganını da eleştiren Özhaseki, "Ne yavaşı, 5 bin tane iş yapılacak. Koşa koşa yapılacak, uçak hızıyla yapılacak, kimsenin durmaya niyeti yok. Dünya şehirleri almış başını gidiyor. Yavaş, yavaş evde olur. Gider pijama giyersiniz, televizyon karşısına geçersiniz, maç seyredersiniz, keyif yaparsınız, ne yaparsanız artık. Dışarıda müthiş bir değişim var. Böyle bir dönemde 'Benim projem su parasıydı, onu da Mustafa Tuna yaptı, bitti' gibi bir şey olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.'ANKARA HALKINI SAF ZANNEDİYORLAR'MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nı anımsatan Özhaseki, "Bizim derdimizin vatan derdi olduğunu söylüyoruz. Bayrak derdimiz olduğunu söylüyoruz. Herkes de hak veriyor. Karşıda bir ittifak var, o ittifakın iki tane gözüken meşru partisi var CHP ve İP. Kimsenin diyecek bir şeyi yok. İki tane resmi parti; ama söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var Ankara'da. O da arkalarında duruyor; ama söyleyemiyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı. Niye söyleyemiyorsunuz? Açıkça, yiğitçe söyleyin. Çok sevdiyseniz deyin ki, 'Bundan güzel parti olmaz. Biz onu çok sevdik, ortağımız', değilse, çıkın deyin 'Lanet olsun, bu PKK'nın siyasi uzantısı, biz bunların kan bulaşmış oylarına asla talip değiliz' deyin. İkisini de söyleyemiyorlar. Ankara halkını da biraz saf zannediyorlar" dedi.'ESKİDEN BANT İŞİ FETÖ'YE AİTTİ'CHP'li Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, "Bir iki tane belden aşağı vurdular. Eskiden gazetecilerden biri bir şey demiş, onu attılar. Biri bir şey demiş, bir montajla üzerime yamamaya çalıştılar. Şimdi yeni bantlardan bahsediyorlar. Çok merak ediyorum, FETÖ geberdi, kurtulduk, Türkiye'den def oldular diye bakıyorduk. Bunlara el mi verdiler acaba? Eskiden kumpas, bant işi FETÖ'ye aitti. Lanet olsun bir sürü insanın ocağını yaktılar. Emin olun ailesi dağılmış insanlar var, içim acıyor. Şimdi bunlara sıra gelmiş demek ki. Bunlara el vermişler. Seçimlere giderken bu pis işleri bırakın. Bunlara emek vermeyi bırakın da biraz proje yazın. Kafayı hayır işlerde kullanın. Ankara'ya ne yapacaksanız bunu söyleyin, bir beceriniz varsa onu anlatın. Ne yazık ki bunu da göremiyoruz. Bu da üzüntü verici bir hadise diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.- Ankara