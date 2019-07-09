09.07.2019 14:37
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AK Parti'li Özkan, Eskişehir'de kaza geçirdi

AK Parti

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Özkan ve aracını kullanan koruması, tedbir amacıyla Ankara'da hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Sivrihisar yakınlarında meydana geldi. Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gitmek üzere, korumasının yönetimindeki otomobille yola çıktı. Korumanın kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Araçta hasar oluşurken, arka koltukta oturan Cahit Özkan ile koruması, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Sağlık durumu iyi olan Özkan ve koruması, tedbir amacıyla Ankara'da özel hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Cahit Özkan, Eskişehir, AK Parti, Güncel

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