09.07.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

AK Parti'li Özkan, Eskişehir'de kaza geçirdi

AK Parti

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.


AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Özkan ve aracını kullanan koruması, tedbir amacıyla Ankara'da hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Sivrihisar yakınlarında meydana geldi. Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gitmek üzere, korumasının yönetimindeki otomobille yola çıktı. Korumanın kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Araçta hasar oluşurken, arka koltukta oturan Cahit Özkan ile koruması, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Sağlık durumu iyi olan Özkan ve koruması, tedbir amacıyla Ankara'da özel hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Cahit Özkan, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:49   Diyabet hastaları, doğa ve sporla buluştu
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   SPOR Sivassporlu kaleci Samassa En verimli şekilde sahada olacağım
16:48   ŞANLIURFA Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
16:47   Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı