AK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

AK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağızAK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Başkanlığı'na gelmesi beklenen yeni yargı paketi düzenlemesiyle ilgili, "İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. 5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları, Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılıyor. İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız" dedi.AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, haftaya Meclis'e sunulması beklenen ve 15 Temmuz'dan önce Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanan yargı paketi düzenlemesinin detaylarını DHA muhabirine anlattı. Yeni yargı paketinde, insan hak ve özgürlükleri noktasında iyileştirmelerin yer aldığını kaydeden Özkan, adil yargı ve yargıya güven noktasında temel düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Özkan, "İfade özgürlüğünü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. 5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları, Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılıyor. Özellikle insan hak ve özgürlükleri noktasında düşünce ve ifade hürriyeti noktasında temel düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelerle ifade özgürlüğü olarak ifade edilebilecek, başta gazeteciler olmak üzere bilim insanları, düşünce insanları ve onların yazıp çizdiği meselelerle ilgili sürekli yargıyı meşgul eden sorun olmaktan çıkararak, bunu bir özgürlüğün temeli olarak yeniden inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.'VATANDAŞIN HAK ARAMA YOLUNUN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'Yeni düzenleme ile halkın yargıya olan güveninin artacağına değinen Özkan, şunları söyledi: "Mahkeme kararlarının vatandaşların vicdanlarında yer bulmasını sağlayacak bir düzenleme. Hızlı yargılamadan bahsetmiyoruz, makul yargılamayı hayata geçirmek suretiyle vatandaşların yargıya olan güvenini hayata geçireceğiz. Basın camiasında ifade özgürlüğü ile ilgili Batı'da pek çok yüzümüzü karartan hadise olabiliyor. Bunlar yapılmış olan mevcut yasal düzenlemelerden de kaynaklanıyor. Bu noktada ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler geliyor. İfade özgürlüğü ile ilgili düşünceler ve ifadeler nedeniyle yargılama neticesinde verilen kararlara sadece İstinaf değil, aynı zamanda Yargıtay yolunu açmak üzere vatandaşların hak arama yolunun önünü açıyoruz. Kendi meselelerimizi, kendi iç yargı mekanizmalarımız içinde aşama aşama çözelim. İlk derece mahkemesi kararını verdikten sonra İstinaf ve Yargıtay yolunda değerlendirmek, oralarda yargı yolunu açmak suretiyle inşallah ifade özgürlüğü noktasında ciddi bir rahatlama sağlayacağız."TUTUKLULUK SÜRELERİAK Parti'li Özkan, yargı paketinde tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de olacağını kaydederek, "Terör ve toplu suçlarda 2 yıldan fazla tutukluluk söz konusu olmayacak. Ağır cezalık suçlarda 1 yıl, asli ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da 6 ayı geçemeyecek tutukluluk süresi" dedi.AVUKATLARA SINAV ŞARTI VE YEŞİL PASAPORTHukuk alanlarında mesleklere giriş sınav şartının geldiğini kaydeden Özkan, "Avukat adaylarımızın sınavla mesleğe girişlerini sağlamak amacıyla hukuk fakültesini bitirmiş ancak bu mesleği hayata geçirmek için yeterli tecrübe, bilgi ve donanıma sahip olmayan avukat adaylarının mesleğe girişlerinde onları sınava tabi tutmak suretiyle vatandaşlarımızın hak arama özgürlüklerini de hayata geçireceğiz" diye konuştu. AK Parti'li Özkan, belli kıdemin üzerinde avukatlara hususi damgalı yeşil pasaport verileceğini belirterek, "Avukatlara yeşil pasaport getiriyoruz. 15- 20 yılını doldurmuş avukatlarımıza yeşil pasaport verilmek suretiyle yeşil pasaport verilecek. Yargı paketi ile ilgili son rötuşlar yapılıyor. Gelecek hafta Meclis'e AK Parti Grubu olarak teklif sunacağız. 15 Temmuz'dan evvel bu paketin yasalaşması için bütün gayretimizi ortaya koyacağız" dedi. MÜLAKAT KOMİSYONU GENİŞLİYORHakimlik ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonun genişleyeceğini dile getiren Özkan, "Hakim ve savcıların mesleğe girişlerinde Yargıtay ve Danıştay'dan da mülakat komisyonuna üyeler tayin etmek suretiyle başarılı etkin hukukçuların hakim ve savcı olma yolunu açmış olacağız" diye konuştu. ERİŞİM ENGELİ KARARIErişim engeli kararlarının aşamalı hale getirileceğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve mahkemelerin tümden site kapatma yerine önce ilgili içeriğin URL'si için erişim engeli kararı alınacağını belirten Özkan, "Vatandaşların hayatına bir müdahale söz konusu ise burada vatandaşlarımızın kendi anayasal güvenceleri çerçevesinde haklarını korumak için bir düzenleme getiriliyor" dedi.İCRADAN ÇOCUK TESLİMİBoşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılması uygulanmasının son bulacağını da anlatan AK Parti'li Özkan, "Boşanmış eşler çocuklarını sürekli icra dairesinde memurla görmeleri gerekiyor. Çocuğun psikolojisi ve gelişimi açısından ciddi sorun teşkil ediyordu. Artık 'çocuk teslimi' diye ifade ettiğimiz, yani boşanmış eşler çocuklarını görürken icra dairesine harç yatırmak suretiyle memur eşliğinde çocukları ile görüşürken, yeni düzenleme ile bu ilişki ortadan kalkıyor. Aile Bakanlığı'mızın uzman personeli eşliğinde masrafsız bir usulle çocuklarını görmeye başlayacaklar" diye konuştu.