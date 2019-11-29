Haberler » Politika » AK Parti'li Özkan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ile görüştü - Haber

AK Parti'li Özkan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ile görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Avrupa Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa Türkiye tam da anahtar ülkedir.

29.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:10AK Parti'li Özkan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ile görüştü
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa tam da anahtar ülkedir." dedi.
Özkan, Meclis'te, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.
Cahit Özkan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Lagodinsky'e, Avrupa Birliği'nin tüm kurucu değerlerinin Anadolu'da olduğunu anlattıklarını aktaran Özkan, "Tarih boyunca tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu medeniyetinin, bugün Avrupa medeniyetiyle beraber tüm insanlığa barış, adalet, huzur getireceğini ifade ettik." diye konuştu.
Ancak Türkiye karşıtı tavır içerisinde olan, Türkiye karşıtlığını bir siyasi gıdaya dönüştüren kişilerle bu işin olamayacağını anlattıklarını kaydeden Özkan, şunları söyledi:
"Türkiye'yi suçlayacaksın, Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaksın, sonra da 'müzakere yapalım' diyeceksin; bunun olamayacağını söyledik. Suriyeli sığınmacılar konusunda duyarsız kalındığını da dile getirdik.
Önyargı ile Türkiye'ye bakılması doğru değil. 'Sorun çözücünün tavrı peşinen belli ise oradan sonuç çıkmaz' ifadelerini kullandık.
Avrupa Parlamentosunda Türkiye'ye düşmanca tavır içerisinde olan, AB içindeki terör yanlısı yapıdan Lagodinsky de rahatsız."
Cahit Özkan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacının ortada olduğunu anlattı.
"Kazan kazan" anlayışının burada geçerli olduğunun altını çizen Özkan, "Avrupa Birliği, Avrupa coğrafyasında bölgesel ve küresel barışı hayata geçirmek, ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, hukuk istikrarını sağlamak istiyorsa Türkiye tam da anahtar ülkedir. Bu değerler ışığında Türkiye çok kritik bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, Avrupa, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
23:10 AK Parti'li Özkan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ile görüştü
22:29 Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi"
20:40 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
20:34 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
20:16 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir"
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:28:28