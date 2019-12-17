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AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:20AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini inceleyen Şahin, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.
Şahin, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı, Fatih Şahin, Sarıkamış, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

Politika

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