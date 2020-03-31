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AK Parti'li Salman ve Alinur Aktaş'tan telekonferansla 'koronavirüs' toplantısı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, telekonferans yöntemiyle AK Parti Bursa milletvekillerine, kentte koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:21
AK Parti'li Salman ve Alinur Aktaş'tan telekonferansla 'koronavirüs' toplantısı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, telekonferans yöntemiyle AK Parti Bursa milletvekillerine, kentte koronavirüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, telekonferans yöntemiyle Ankara'da bulunan AK Parti Bursa milletvekilleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs salgını ile Bursa'da yerel yönetimler tarafından sürdürülmekte olan mücadele yöntemleri konuşuldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Salman, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yerelde yürütülen çalışmaları hep birlikte değerlendirdiklerini belirterek, "Kentimizdeki çöplerin toplanması, toplu taşıma araçlarının ve halkın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfekte edilmesi işlemleri sorunsuzca yürütülüyor. Kentimizdeki sağlık hizmetlerinin aksamadan yürümesi için valiliğimiz koordinasyonunda il sağlık müdürlüğümüz gözetiminde çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesi için gereken tedbirler alınmıştır. AK Parti İl Başkanlığı olarak süreci yakından takip ediyoruz. Mücadelenin aksatılmadan yürütülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da koronavirüs salgını tehdidinin bertaraf edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinin 7/24 özveri ile çalıştığını söyledi. Başkan Aktaş sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündeki vatandaşların zabıta tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini, bunun yanı sıra zor durumdaki ailelere erzak yardımı yapıldığını ve dezenfektasyon işlemlerinin de aralıksız sürdüğünü kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ayhan Salman, Alinur Aktaş, AK Parti, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Salman ve Alinur Aktaş'tan telekonferansla 'koronavirüs' toplantısı - Haberler

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