AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana 'yı daha da kalkındırmak ve gelis¸tirmek ic¸in birlik, beraberlik ve dayanıs¸ma ic¸inde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Sarıeroğlu, 5 Ocak Adana'nın du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸unun 98. yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tarihlerinin en o¨nemli do¨nu¨m noktalarından birinin Kurtulus¸ Savas¸ı ve I·stiklal mu¨cadelesi olduğunu anımsattı.Milletin, esareti reddederek bu mu¨cadelede azimle tu¨m yokluklara ragˆmen zafere ulas¸tığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Adana'mız da esareti reddederek giris¸tigˆi bu s¸anlı mu¨cadelede 5 Ocak 1922'de du¨s¸man is¸galinden kurtulmus¸tur.Adana'mızın du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸u dolayısıyla tu¨m hems¸ehrilerimin bu s¸anlı gu¨nlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Sarıeroğlu, milletin sahip oldugˆu asil ruhun, tarihin her do¨neminde oldugˆu gibi 15 Temmuz 2016'da da kendini go¨sterdiğini bildirerek, şunları kaydetti:"15 Temmuz gecesi Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan liderligˆinde Adana'da ve tu¨m Tu¨rkiye'de yeni bir kahramanlık destanı yazılmıs¸tır.Geride bıraktıgˆımız 2019'da da milletimizden aldıgˆımız destekle u¨lkemizin gu¨venligˆini tehdit eden, sınırımızda olus¸turulmaya c¸alıs¸ılan tero¨r koridorları parc¸alanmıs¸tır. Tu¨rkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Barıs¸ Pınarı Harekatı ile gu¨venligˆini tehdit eden her unsuru sahada yok edebilecegˆini go¨stermis¸, diplomasinin her kanadını is¸leterek masada da sahada oldugˆu kadar gu¨c¸lu¨ oldugˆunu tu¨m du¨nyaya go¨stermis¸tir.Sahip oldugˆumuz kadim medeniyetimiz, ko¨klu¨ devlet gelenegˆimiz, milli ve manevi degˆerlerine bagˆlı milletimize as¸kımızla u¨lkemizi muasır medeniyetler seviyesinin u¨stu¨ne c¸ıkarmak, Adana'mızı daha da kalkındırmak ve gelis¸tirmek ic¸in birlik, beraberlik ve dayanıs¸ma ic¸erisinde var gu¨cu¨mu¨zle c¸alıs¸maya devam edecegˆiz."Sarıeroğlu, mesajında, "Adana'mızın du¨s¸man is¸galinden kurtulus¸unun 98. yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk ve İstiklal mu¨cadelemizin bu¨tu¨n kahramanları olmak u¨zere, u¨lkemiz ic¸in canını siper eden aziz s¸ehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.