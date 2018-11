AK Parti'li Sofuoğlu'ndan "Spora Gönül Ver" Projesi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de her sporcunun ortak sorununun sponsor bulamama olduğunu, bununla ilgili adım atılması gerektiğini belirterek "Hazırladığım proje başarılı olursa en alt seviyeden en üst seviyedekine kadar sporcu bundan fayda görecek, sponsorluk bulabilecek." dedi.Sofuoğlu, beraberindeki sporcularla parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "Spora Gönül Ver" projesine ilişkin bilgi verdi.5 kez dünya şampiyonu olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde Türk bayrağını dalgalandırdığını belirten Sofuoğlu, 20 yıllık spor kariyerini bu yıl tamamladığını hatırlattı.Milletvekili seçildikten sonra sporcu olarak yaşadığı sıkıntıları, genç sporcuların yaşamaması için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Sofuoğlu, özellikle sponsorluk anlamında adım atmaları gerektiğini söyledi.Spor alanındaki en büyük sıkıntıyı çözmek için ilk adımı attıklarını vurgulayan Sofuoğlu, bu kapsamda dünya şampiyonu olma potansiyeli bulunan gençleri markalarla bir araya getirecek "Spora Gönül Ver" projesini başlattıklarını bildirdi.Sofuoğlu, sporda gönüllülük seferberliğini amaçlayan proje kapsamında dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcularla çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek "Bir Sporcu, Bir Sponsor", "Bir Ağabey, Bir Abla, Bir Sporcu", "Sporda Buluşuyoruz", "Bir Tur da Sen At", "Her Yerde Spor" ile "Obeziteye Karşı Harekete Geç" sloganlarıyla yola çıktıklarını kaydetti."Türkiye'de spor olması gereken yerde değil"Kısa zamanda desteklerin artmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Sofuoğlu, "Türkiye'de spor olması gereken yerde değil. 'Sporda başarılıyız' diye iddia ediyorsak yanılıyoruz. Sporu olması gereken yere getirmek için hep beraber çalışacağız." dedi.Türkiye'de sporcuların yaşadığı en büyük sıkıntının sponsorluk olduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, şöyle devam etti:"Son birkaç aydır Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde özellikle sponsor bulma konusunda nasıl başarılı olduklarını araştırdım. Tüm hazırlığımı yaptım. Bunun yolu belli. Bunu hem Gençlik ve Spor Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı ile ortak çözmemiz lazım. Her iki bakanımıza da sunumu yapacağım. İnanıyorum ki onların da bu projeye, yeni yol haritamıza olumlu bakacağını düşünüyorum.""Devletin yükü hafifleyecek"Türkiye'de her sporcunun ortak sorununun sponsor bulamamak olduğunu, bununla alakalı bir adım atılması gerektiğini ifade eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:"Hazırladığım proje başarılı olursa en alt seviyeden en üst seviyedekine kadar sporcu bundan fayda görecek, sponsorluk bulabilecek. Artık devlette, Spor Bakanlığında yük hafifleyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı daha çok organizasyon yapmaya, tesis ve yatırım yapmaya kendinde güç bulabilecek. Bazı kanun değişiklikleri gerekiyor. Bu, denenmiş ve başarılı olmuş bir sonuçsa neden biz bunu Türkiye'de yapmayalım? Adım adım üzerimize düşeni yapacağız."Toplantıda, Avrupa Ralli Kupası Şampiyonu Yağız Avcı, milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, milli tekvandocu Kübra Dağlı, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü, Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcu Lena Erdil, milli atlet Ahmet Arslan ile Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da yer aldı.