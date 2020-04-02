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AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz.

02.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:04
AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz. Ama her sabah sahilde koştuğunuzu biliyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basında yer alan açıklamalarına ilişkin, "Ajandanızda ne var bilmiyoruz; ama her sabah sahilde koşup spor yaptığınızı biliyoruz. Devletimiz şu ana kadar tüm tedbirleri titizlikle aldı. Gerektiğinde daha katı tedbirler de alacaktır. Hesap sormanın peşine düşmeden önce hesap versinler. İzmir'in malı deniz diyerek, bir yılda satıp savdılar" sözleri ile tepki gösterdi. Sürekli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir yıllık icraatlarının ajandası ile halkın karşısına çıkamayanlar, kendilerine fırsat bu fırsat deyip, bir 'koronavirüs ajandası' oluşturmuşlar belli ki. Kimlerin kafasıyla hangi hesabı yaptıklarınızı bilmiyoruz. Devlet tanımamazlık, halkı galeyana getirme, üslupta pervasızlık ne ararsanız var. Sürecin hassasiyetini ısrarla anlatmamıza rağmen, sazı ellerine alıp, tüm gücüyle salgınla mücadele eden devlete üst perdeden talimatlar vermeleri, halka korku ve kaygı şırınga etmeleri doğru değil."

'HESAP VEREMEYEN HESAP SORMAYA KALKIŞIYOR'

Belediyelerin yardım toplaması ile ilgili yasaların ortada olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İlgili yasalar ortada. Gereğini yaparak idare işlemlerini gerçekleştirerek bağış kabul edebilirler. Bu işler afaki olmaz. Yasa koyucu olan TBMM'nin iradesine rağmen olmaz, kontrolsüz, denetimsiz yapılamaz. AK Parti'li belediyeler için de aynı şey geçerli. Feveranlarını anlamak mümkün değil. Biz 'aynı yere yumruk vuralım' dedikçe, sağa sola sarıyor, sürekli veryansın ediyorlar. Bu neyin hesabıdır? Hesap veremeyenler nasıl hesap sormaya kalkışıyor? Biz farklı bir şey mi söylüyoruz. Biz de dayanışma diyoruz, devletimiz de 'biz bize yeteriz' diyor. Bu neden rahatsız ediyor. Bu can pazarında asıl kendileri hangi hesabın peşindeler, anlamadık. Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti'li Sürekli'den, Soyer'e tepki - Haberler

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