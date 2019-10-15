AK Parti Grup Sözcüsü, internet yayını olan basına destek verilmesini istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Taştan, internet yayını olan basına destek verilmesini meclis gündemine getirdi. Konunun yasal çerçevesinin de içerdiği önergede internet yayını olan basının özellikleriyle ilgili öneriler de yer aldı.

Taştan, önergede Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu doğrudan vatandaşın bilgisine sunulması gereken kararların internet sitesi de bulunan basın kuruluşları üzerinden reklam ve tanıtımının yapılmasının yerinde olacağını belirtti. Mecliste okunan önergede şu ifadeler yer aldı:

BASIN İLAN KURUMU KRİTERLERİ

"Yasal Altyapısı anlamında; Basın İlan Kurumu Reklam Yönetmeliği kriterlerine uyan. En az 3 personelle çalışan ve bu personellerden en az birinin basın sigortalı olması veya iletişim mezunu olması veya meslekte en az 10 yıl çalışmış olması. İzmir hudutları içerisinde resmi bir ofisinin olması ve genel olarak İzmir özelinde yayın yapması. En az bir haber ajansı aboneliği bulunması. Aktif internet yayınında günlük olarak en az 20 haber ve videolu haberin internet sitesinde yayınlanması. Yayınlanması istenilen konun aylık basılı olması yanında internet sitelerinde de ilgili ay boyunca aktif olarak bulunması. Müracaat etme ve istenilen evrakları belediyemiz ilgili birimlerine verme koşulu. Kriterlerini sağlayan basın kuruluşu sahiplerine aylık olarak bahsi geçen tanıtımların yapılması koşulu ile bütçesinin hazırlanmasını meclis olurlarına saygılarımla arz ederim."

AYNI ÖNERGE DEĞİL

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, aynı önergenin daha önce de meclise geldiğini ve hala komisyonda olduğunu söyleyerek, önergenin reddedilmesini önerdi. Bunun üzerine söz alan Taştan, "Aynı önerge değil. Bahsi geçen önergeyle ilgili arkadaşlarımla görüşme fırsatı yakalayamadım. Toplantıya katılamamıştım. Bu nedenle yasal altyapısını getirememiştim. Yani, yasal altyapısıyla ilgili verilmiş bir önergedir bu. Diğer önerge de zaten yasal altyapısı olmadığı için reddedilecek. Bu nedenle bu önergenin gündeme gelmesinin mahsuru yok" dedi.

Başkan Tunç Soyer de, CHP Grubuna "Fatih bey, önergenin içeriğinin farklı olduğunu söylüyor. Eğer uygun görürseniz komisyonumuz bir kere daha değerlendirsin. Komisyon uygun görürse geçirilir. Görülmezse geçirilmez. Ama bunu komisyona bir daha gönderelim" diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Kökkılınç, önergenin yeni bir önerge olarak komisyona gönderilmesini önerdi. Önerge hukuk ve bütçe komisyonuna gönderildi.