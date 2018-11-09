AK Parti'li Toprak: "Cihangir İslam'ın Genel Kurul Konuşmasındaki İfadeleri Nedeniyle Manevi...

09 Kasım 2018 Cuma 17:30



09 Kasım 2018 Cuma 17:30

AK Parti Adıyaman milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarını ihlali aracı olarak kullanılamaz. Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam'ın 31 Ekim tarihli Genel kurul konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtım" dedi.Toprak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinen Toprak, kendilerini batıl olmakla itham ettiğini hatırlattı. Toprak, "Cihangir İslam'ın akla, mantığa, vicdana aykırı bu iddiaları kesinlikle kabul edilebilir ve tahammülü mümkün iddialar değildir. Bu iddialarla açık ve valiz hareketlerde bulunarak değerlerimize saldırıda bulunmuştur. Düşünce ve şifada özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi mümkün olmayan bu çirkin hareket ve iftiraları hem hukuka aykırı hem de kişilik haklarını ihlal eder niteliktedir" ifadelerini kullandı.15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından yapıldığının bilindiğini söyleyen Toprak, "15 Temmuz fecisi yaşayan bu hain kalkışmanın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, yüce milletimizin feraseti, direnci ve kahramanlıkları ile püskürtüldüğü, başarısız kılındığı, yine o gece yüce Meclis çatısı altında bulunan her partiden milletvekilinin bu mücadelenin içinde yer aldığı, darbeye karşı direndiği taraflı-tarafsız tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçektir" şeklinde konuştu.15 Temmuz darbe girişimini Gazi Meclis çatısı altından ve bu darbeye karşı durmuş milletvekillerini hedef alarak 'iki Batılın çatışması' olarak nitelendirmenin akıl tutulması olduğunu ifade eden Toprak, "İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarını ihlali aracı olarak kullanılamaz. Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam'ın 31 Ekim tarihli Genel Kurul konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtım" dedi. - ANKARA