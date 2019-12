AK Parti'li Tüfenkci: "Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, son 5 ayda faizlerde 1.200 baz puan indirim sağlandığını belirterek, "Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı da bertaraf edildi." dedi.Tüfenkci, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.Muhalefetin eleştirilerinde, 1990'lı yıllarda kaldığını dile getiren Tüfenkci, sadece AK Parti döneminde 565 baraj, 553 de HES yapıldığını söyledi.Tüfenkci, "Yusufeli Barajı dünyanın en büyük barajı, ondan yükseğini de yapmaları mümkün değil. Sadece Deriner Barajı'ndan Türkiye'nin yıllık kazancı 6 milyar. Dolayısıyla bu noktada biz 90'lı yılları çoktan aştık ve gelinen noktada her alanda en az 3,5-4 kat büyüyen bir Türkiye var." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2020 yılı bütçesinin 11. Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomi Programı hedeflerini merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören; çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, kadınları ve gençleri destekleyen ve 82 milyonun bütçesi olduğunu aktaran Tüfenkci, küresel ekonomideki yavaşlamaya ve ticaret ortamındaki olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin dengelenme ve toparlanma sürecine girdiğini, hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam ettiğini söyledi.Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, uygulanan yaptırımlar ve bölgesel belirsizliklerin Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmadığına, aksine hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğine işaret eden Tüfenkci, Türkiye'nin dış ticarette çizilen tablonun aksine oldukça güçlü ve olumlu bir performans sergilemeyi sürdürdüğünü, 2019 yılında küresel ihracat birçok ülkede azalış gösterirken Türkiye'nin güçlü konumunu koruyarak ihracatını artırmaya devam ettiğini kaydetti.Bülent Tüfenkci, AK Parti hükümetlerinin sağladığı destek ve teşviklerle dış ticarette yakalanan bu yüksek ivmenin daha da yukarılara taşınacağını dile getirdi.Ekonominin toparlanma sürecine girdiğine işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:"Faizlerde kayda değer düşüşler gerçekleşmiştir. Son 5 ayda faizlerde 1.200 puan indirim sağlandı. Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi. Türkiye ekonomisi için kronik bir problem olan cari işlemler dengesinde cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık cari fazlasını verdik. 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde 5,9 milyar dolar fazla oluşmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında kuşkusuz hükümetimizin aldığı yerinde ve doğru kararlar etkili olmuştur.""Toplam kredi 40 milyar lirayı buldu"Bülent Tüfenkci, 2019'un 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yeniden büyümeye başladığını, mali disiplinden taviz vermeden vergi indirimleri, istihdam teşvikleri ve kredi programlarıyla ekonomik büyümenin desteklendiğini belirterek, 4. çeyrekte yeniden yüzde 4 veya 5 oranında büyümenin yakalanacağını ve bu yılı öngörülen şekilde pozitif bir büyümeyle kapatacağını söyledi.Türkiye'nin, 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018'de bir önceki yıla göre 4 basamak yükseldiğini bildiren Tüfenkci, Türkiye'ye güvenen, yatırım yapan herkesin kazandığını ve kazanmaya devam edececeğini vurguladı.Tüfenkci, Türkiye'nin "Değişim Başlıyor" temalı Yeni Ekonomi Programı ile çok daha hızlı bir ivme yakalayacağını ifade ederek, bu sayede ekonomik toparlanmanın daha da hızlanacağını ve yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik kayıpların telafi edileceğini kaydetti.Faizlerde kayda değer düşüşler gerçekleştiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Son 5 ayda faizlerde 1.200 baz puan indirim sağlandı. Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı da bertaraf edildi." şeklinde konuştu.Bülent Tüfenkci, muhalefetin şehir hastanelerine yönelik ağır eleştiride bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:"Orada birtakım finansmanlardan veya şunlardan, bunlardan dem vuruyoruz. Halbuki insanımıza sağladığı konfor, son teknolojilerin kullanılması, çalışanlarının rahat ortamda çalışması bizim insana verdiğimiz değerin bir göstergesidir. AK Parti, insan odaklı, insanı önceleyen hizmet yapmakta, dolayısıyla paradan da önemli insanımızın sağlıklı yaşamına, uzun ömürlü yaşamına ve sağlığa kolay erişimine önem vermektedir. Bugün sağlığa her vatandaşımız çok kolay ve dünyaya göre gerçekten çok ucuz bir şekilde ulaşabilmektedir."Esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri aracılığıyla bu işlerle uğraşanlara sağlanan düşük faizli finansman desteğinin bu yıl 23 milyar lirayı, toplam kredinin ise 40 milyar lirayı bulduğunu anlatan Tüfenkci, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu."Robotlardan vergi alınması tartışılıyor"AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, partisinin, iktidarı devraldığı 18 Kasım 2002'den bugüne kadar ülkenin kronik hale gelen pek çok meselesini ele aldığını, risk alarak cesur adımlar attığını ve çok gayretli çalışmaların sonucunda da pek çok sorunu çözüme kavuşturduğunu dile getirdi.Belirsizlik dönemi ve yeni jeopolitik gelişmelerin hem Türkiye hem de insanlık için yeni tehditler, aynı zamanda da yeni fırsatlar sunduğuna işaret eden Işık, "Kötümserler her fırsatı tehdit, iyimserlerse her tehdidi fırsat olarak görürler. Türkiye'ye yakışan ihtiyatlı bir iyimserliktir. Öncelikle, bölgesel ve küresel risk ve tehditleri avantaja döndürmenin yollarını aramalıyız." ifadesini kullandı.Teknolojide baş döndürücü gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Işık, her sabah yeni, insan hayatını kolaylaştıran ancak zaman zaman da insanı dehşete düşüren buluşlara, keşiflerle uyanıldığını söyledi.AK Parti'li Işık, şunları kaydetti:"Teknoloji insanları birbirinden uzaklaştırırken, makinaları birbiriyle konuşturuyor. Artık, kas gücü gerektiren pek çok işi, gelişmiş robotlar yapıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde robotlar insanları ekmeğinden ediyor. Bundan dolayı da bazı gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin çökmemesi için insanın yerine çalışan robotlardan vergi alınması tartışılıyor. Yaşlılara hizmet verecek insansı robotlar tasarlanıyor. Uzuv kaybı yaşayan insanlara özel protezler kolaylıkla üç boyutlu yazıcılarda üretilip o uzvun yerine yerleştirilebiliyor. Beyinden gelen sinyali algılayarak komuta dönüştüren ve bu sayede pek çok engellinin normal bir hayat sürmesini sağlayan cihazlar üretiliyor. Otonom araçtan yük, silah, insan taşıyan insansız hava araçları, ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda ezberleri bozuyor. Bilgiye erişimin hem çok kolaylaşması hem de maliyetinin çok düşmesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere her alanda önemli imkanlar sunuyor.""Daha çok yolumuz var"Fikri Işık, geleceğin dünyasında var olmanın, iddialı olmanın tek yolunun bilim ve teknolojiyi tüketenler liginde değil, bilim ve teknolojiyi üretenler liginde olmaktan geçtiğini vurguladı.Partisinin iktidarı döneminde söz konusu alanlara çok ciddi yatırım yaptığını ve kaynak ayırdığını belirten Işık, "Bilim ve teknoloji alanında kıyasıya yarış sürerken yapılanları yeterli görmek çok büyük bir yanılgı olur, bedeli de ağır olur. Elbette almamız gereken daha çok yolumuz var." diye konuştu.Işık, üniversitelerdeki kalite sorununun henüz aşılamadığını dile getirerek "YÖK'ün bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz. G20 üyesi bir Türkiye, satın alma gücü paritesinde dünyanın 13'üncü ülkesi Türkiye ama dünyanın ilk 100, ilk 250, hatta bazı endekslere göre ilk 400'ünde bir tek Türk üniversitesi olmayan bir Türkiye. Bunun üzerinde hepimiz çok ciddi çalışmalıyız, düşünmeliyiz ve hep birlikte bu yüce Meclisin önderliğinde bir yüksek öğretim reformunu artık hayata geçirmeliyiz." görüşünü aktardı.Türkiye savunma sanayisinin durumunun, AK Parti iktidarının bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Işık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yılda Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı. Yüzde 24'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65'lerin üzerine çıkardı ve çok ciddi bir kalite artışı sağladı." ifadelerini kullandı.AK Parti'li Işık, 2020 yılı bütçesi ile yeni yılın hayırlı olması temennisinde de bulundu.Başkan Şentop dondurma kestiÖte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri iktidar kulisinde yöreye ait dondurma, baklava, kuru tarhana ikramında bulundu. Şentop, burada kestiği Kahramanmaraş dondurmasından kulistekilere ikram etti.Ayrıca AK Parti Erzincan milletvekilleri tulum peyniri ve lavaş ikramında bulunurken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de muhalefet kulisinde çiğ köfte dağıttı.