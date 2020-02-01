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AK Parti'li Turan'dan depremzedeler için başlatılan kampanyaya destek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Lapseki Belediyesince başlatılan yardım kampanyasının irtibat noktasını ziyaret etti.

01.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:46AK Parti'li Turan'dan depremzedeler için başlatılan kampanyaya destek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'da meydana gelen depremin ardından Belediyesince başlatılan yardım kampanyasının irtibat noktasını ziyaret etti.
Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin ilçelerinde her türlü kampanyaya destek vermek için vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirtti.
Lapseki Belediyesinin, Elazığ'daki ilgililerle görüşmesinden sonra kuru bakliyat, ısıtıcı ve battaniye tarzı yardımlar için başlattığı kampanya için ilçede bulunduğunu aktaran Turan, şunları söyledi:
"Halkımızın büyük katılımı ve teveccühüyle bu kampanya devam ediyor. Birkaç gün daha sürecek ve büyük bir huzurla, gururla toplanan yardımları Elazığ'daki kardeşlerimize göndereceğiz. Biz ülkemizin birliği ve beraberliği için bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Mesele ruhumuzun orada olduğunu göstermek. Bu konudaki gayretinden dolayı belediyemizi tebrik ediyorum."

Bülent Turan, AK Parti, Lapseki, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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