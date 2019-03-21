AK Parti'li Ünal: "31 Mart'ta PKK'yı, Fetö'yü, Türkiye Düşmanlarını Sevindirmeyeceğiz"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, FETÖ'cü firari Ekrem Dumanlı'nın yayımladığı videoya ilişkin olarak, "31 Mart'ta PKK'yı, FETÖ'yü, Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında memleketi Elbistan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile birlikte ilk olarak partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Mahir Ünal, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz ve partililer tarafından karşılandı.Seçim irtibat ofisinde kendisini karşılamaya gelenlere hitaben bir konuşma yapan Mahir Ünal, Elbistan'dan güzel haberler aldığını söyledi.FETÖ'cülerin seçim öncesinde açıklamalar yaptıklarını ve videolar yayınladıklarını belirten Ünal, FETÖ'cü firari Ekrem Dumanlı için, 'Bu FETÖ'nün Amerika'daki köpeklerinden birisi bir video yayınladı' diyerek, "Artık son 10 güne girdik. İlk günden itibaren bizim Elbistan'da seçim kazanmak gibi bir sorunumuz olmadı. Ama asıl meselemiz şu, bu FETÖ'cüler yine kafalarını çıkarmaya başladılar. Bu FETÖ'nün Amerika'daki köpeklerinden birisi bir video yayınladı. Ekrem Dumanlı denen alçak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bunlar o kadar terbiyesiz, o kadar alçak, o kadar hain, o kadar yüzsüz ki; Türkiye'ye, bu millete yaptıkları yetmiyormuş gibi, 'karanlık dönemin artık Türkiye'de bitmesi gerekiyor' diyor. Biz, bu mücadeleyi niye veriyoruz? 31 Mart'ta PKK'yı, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz. Türkiye düşmanlarını sevindirmemek için Elbistan bu mücadeleyi veriyor. Şimdi bizim son 10 gün özellikle Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Son 10 oyumuzu daha da artırmak için, Cumhur İttifakı'nı, Devlet Bey'i, Recep Tayyip Erdoğan'ı daha da güçlendirmek için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.Tek oyun önemine değinen Ünal, "Tek oy tek vatan. Bunu unutmayın. Tek oy tek bayrak, tek oy tek devlet. Tek oy, unutmayın ki tek millettir. Tek oy çok kıymetlidir. Tek bir oy için kapı kapı gezeceğiz. Çünkü sandıkta o tek bir oyun kıymetini çok iyi bileceğiz. Bugüne kadar çok iyi çalıştınız ve gayret gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son 10 gün Cumhur İttifakı'nın gücünü tüm Türkiye'ye göstermek için Elbistan'dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki; bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak. Elbistan, öyle bir tavır koyacak ki; Allah'ın izniyle bu milletin üzerine hesap yapanlara öyle bir cevap verecek ki; Osmanlı tokadı vuracak ki sesi Pensilvanya'dan gelecek. Mesele, memleket meselesi. Bunu unutmayalım. Mesele, 31 Mart günü acaba Cumhur İttifakı zayıflayacak mı, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli zayıflayacak mı diye bekleyen o akbaba sürüsüne en büyük ve güzel cevabı vereceksiniz" ifadelerini kullandı.Ünal, daha sonra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. - KAHRAMANMARAŞ