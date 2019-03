AK Parti'li Ünal: Bu Artık Gafleti, Delaleti Geçmiş Bir Durum

Kaynak: DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında YPG ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile birlikte esnaf ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Ünal, ziyaret sonrası Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.'TÜRKİYE, ŞEHİRLERİNDEN VE KIRSALDAN TERÖRÜ TEMİZLEDİ'CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun YGP ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ünal, şunları söyledi:"Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum. Türkiye, bölgesinde son 6 yıldan beri istikrarını, ekonomisini, şehirlerinin güvenliğini, ülkesinin bekasını sağlamak için güçlü bir mücadele verirken öbür taraftan bakıyorsunuz muhalefet meselenin ya farkında değil ya da başka bir maksat burada görüyoruz. O yüzden her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bakın şurada konuştuğumuz her bir vatandaşımız meselenin farkında. Bugün Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Bugün Türkiye, şehirlerinden ve kırsaldan terörü temizledi, şimdi Türkiye sınırlarını temizliyor, Suriye'deki terörü temizliyor. Bütün bunları ne için yapıyoruz, eğer biz Afrin'e girmeseydik, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep güvende olur muydu? Kilis'i, Urfa'yı, Antep'i nereden savunursunuz? Afrin'den, El-Bab'dan savunursunuz. Şu anda biz şehirlerimizin, ülkemizin güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasına bir halel gelmemesi için MHP ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milli ve yerli bir duruş sergileyerek büyük bir mücadele yürütüyorlar."'CHP, SEÇİMDEN SONRA KAÇ PARÇAYA BÖLÜNECEĞİNİ DÜŞÜNSÜN'Gazetecilerin, daha önce Ak Parti'de görev yapanların yeni bir parti kuracağı iddialarını hatırlatması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti."Ortada olmayan bir şeyin üzerinden biz konuşmayız. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bir söz vardır derler ki 'Çarşıdaki ete soğan doğranmaz.' Yani ortada et yok, soğan yok o yüzden bizim bu konuda bir değerlendirme yapıp... Özellikle şu anda CHP kendi içinde çok büyük krizler yaşıyor. CHP'den DSP'ye insanlar istif edip gidiyorlar. CHP, bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden yeni bilmem parti kuruluyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. CHP kendi içindeki küskünlerine, kendisinden istifa edip DSP'ye giden ve seçimden sonra, 9'uncu yenilgilerini aldıktan sonra CHP'nin nasıl çatırdayacağı, kaç parçaya bölüneceği. Bence CHP bunları konuşmalı, oturup bunları düşünmeli." - Kahramanmaraş